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台南蘇大媽大鬧診所判5月定讞 今晚及時繳納罰金後請回

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南蘇姓婦人2018年間前往中西區某復健科診所掛號進行復健療程，與櫃台人員口角，持手機朝正在執行醫療業務的林姓物理治療師開啟閃光燈近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依醫療法判她5月徒刑，最高法院駁回上訴定讞後，台南地檢署今天依法執行，檢方自下午2時開庭至晚間7時，經檢察官准予易科罰金15萬並分三期（每月一期），她終於繳納第一期罰金後請回。

檢警調查，蘇婦2018年9月11日晚間到中西區某復健科診所掛號欲進行復健療程，櫃台人員杜姓女子以接近診所9時30分下班時間無法完成療程拒絕，雙方發生爭執，經該診所顏姓醫師出面協調，同意讓她在營業時間結束前進行療程。

未料，她隔天下午2時再到該診所掛號，向櫃台人員吳姓女子抱怨前日掛號情形，並指責杜女及嚴姓醫師處理態度後情緒失控，吳女見狀即退其掛號，未料，蘇婦不滿走入後方治療區，向在場物理治療師質問何人是主管？揚言要主管出來。正在為病患進行治療的組長即林姓物理治療師要求她離去。

蘇婦不顧林正執行醫療業務，拒不離開，並在林為病患治療時，持行動電話朝正為俯臥治療床病患進行徒手治療的林臉部及其治療行為錄影，並開啟閃光燈多次近距離拍攝、照射林臉部，經制止無效，並在旁咆哮、謾罵。

後經診所人員報警處理，林在警方到場後仍多次要求蘇婦離開診所，她仍拒絕離去，無故留滯該診所，最後警以現行犯將她逮捕，依法送辦。

一審台南地院認她妨害醫事人員執行醫療業務罪，處4月徒刑，不服上訴，二審台南高分院審理，然而，她以罹患腦震盪病症無法思考須休養，請求給予4個月休養，且未於審判期日到庭，改處5月徒刑。案經最高法院今年11月間駁回蘇婦上訴，全案定讞。

二審台南高分院依醫療法判蘇姓婦人5月徒刑，最高法院駁回上訴定讞後，台南地檢署今天依法執行。本報資料照片
二審台南高分院依醫療法判蘇姓婦人5月徒刑，最高法院駁回上訴定讞後，台南地檢署今天依法執行。本報資料照片

復健 醫師

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