勞動基金案統一投信4被告交保 北檢抗告
台北地檢署偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，昨天聲押統一投信副總經理闕志昌等4人，台北地院認為4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌舉證不足，裁定交保。北檢今天提起抗告。
檢廉查出，闕志昌等人涉嫌接受游迺文指示，以全權委託代操的勞動基金資金進場大量買進遠東公司股票，藉以讓同案寶佳資產執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元順利出脫持股套現獲利。
檢廉昨天兵分3路搜索，並拘提闕志昌、統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業到案。檢察官訊問後，認為4人涉嫌重大，且4人在被拘提前急刪手機重要訊息，明顯有湮滅事證及串證之虞，向北院聲請羈押禁見。
台北地方法院審理後，裁定闕志昌新台幣250萬元交保、郭士慶80萬元、孫民承200萬元、俞建業30萬元交保，4人均限制出境、限制住居，於本案偵結前不得與共同被告及相關人士討論本案案情。
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