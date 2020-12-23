金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押
金門縣自來水廠翁姓作業員遭控索賄，承包海水淡化廠改建工程的上櫃公司國統公司涉行賄45萬多元，還答應讓翁胞弟進公司任職；高雄地檢署昨天訊後依貪汙罪嫌，將翁、國統派駐金門廠的謝姓經理、莊姓廠長聲押禁見，高雄地院今下午分別開羈押庭後，認定有逃亡、串滅證之虞，裁准3人收押禁見。
國統國際今天發出重訊，指出全力配合檢調單位之要求，對公司財務業務並無影響，營運與財務一切正常。
據了解，翁姓男子（52歲）否認收賄等不法，國統的謝姓經理（50歲）、莊姓廠長（43歲）承認有給這筆錢，但對於是否賄款的說法仍有不一；至於國統的梁姓前董事長、葉姓總經理供出有核准這筆45萬4000元款項，檢方昨晚訊後就命令各50萬元交保。
雄檢昨天指揮前往多個縣市搜索，已派駐國統澎湖廠的謝姓經理，還躲到辦公室頂樓的塑膠桶內，仍被發現，且有刪LINE、碎紙舉動；另翁姓男子及莊姓廠長因設籍金門，容易以小三通離境，使檢方認為3人都有逃亡、串證之虞。
檢廉、調單位查出，國統國際公司2017年得標5億4890萬多元「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」案，去年2月間，需向金門國家公園管理處申請使用執照、排水項目許可，由於翁姓男子是此標案承辦人，便以能協助抽換資料、換取核准使照及增加出水量等為由，開口索賄。
據調查，翁姓男子索賄並要求國統安插自己胞弟進公司任職，謝姓駐廠經理回報上層後，公司核准撥款賄賂，由莊姓廠長私下拿45萬4000元現金給翁，另去年3月也聘用翁的胞弟。
雄檢昨天指揮廉政署南調組、高雄市調處及南機站，赴金門、澎湖、桃園、台南、高雄及屏東共14處搜索，傳喚5名被告及4名證人到案說明，扣得相關帳冊資料，全案擴大偵辦中。
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