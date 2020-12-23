金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

金門縣自來水廠驚爆有員工收賄！金門縣自來水廠的「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」遭高雄檢廉調查出水廠工務課翁姓課員涉嫌對承包商高雄國統公司索賄45萬，並成功安排胞弟進入該公司任職，訊後被依貪汙罪查辦；對此，水廠對外強調，一切還在調查程序中，尊重司法調查，也要求同仁應本於專業，為民服務。

金門縣自來水廠廠長張武達表示，「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」因海水淡化係以能源換水，地區既有海淡廠之每度水生產成本，遠高於所收取之水費，曾因重新評估而辦理暫停招標，但經濟部水利署考量地區除自大陸引水政策外，仍應按行政院原核定計畫推動海水淡化工程，確保地區具備足夠自有水源，故縣府鑒於辦理「金門自大陸引水計畫」及島上配合工程，專業人力不足勝任海淡工程招標及施工管理，請水利署中水局協助辦理全案工程招標及履約工作。

張武達說明，此案工程經中水局依程序於106年2月13日辦理工程訂約，全案工程於107年8月27日竣工、108年1月10日完成驗收，該案工程履約過程，工程之履約、付款及驗收程序皆為中水局主辦，水廠僅就行政程序予以協助。

至於有媒體報導的「協助抽換資料、換取核准使用執照及增加出水量等條件…等」內容，張武達則回應，海淡廠營運前需依規定完成使用執照及水污染排放許可核准，這兩項申請及審核皆非屬水廠權限，申請過程依相關法規及程序提送審核，且經審核機關核准。張武達表示，將配合相關調查程序，釐清事實。