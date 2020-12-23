快訊

紐籍機師被開除了！長榮：紀律委員會一致通過即起生效

廣明內部爆料確診女員工穿梭各茶水間 衛生局火速消毒4層樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣自來水廠驚爆有員工收賄！金門縣自來水廠的「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」遭高雄檢廉調查出水廠工務課翁姓課員涉嫌對承包商高雄國統公司索賄45萬，並成功安排胞弟進入該公司任職，訊後被依貪汙罪查辦；對此，水廠對外強調，一切還在調查程序中，尊重司法調查，也要求同仁應本於專業，為民服務。

金門縣自來水廠廠長張武達表示，「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」因海水淡化係以能源換水，地區既有海淡廠之每度水生產成本，遠高於所收取之水費，曾因重新評估而辦理暫停招標，但經濟部水利署考量地區除自大陸引水政策外，仍應按行政院原核定計畫推動海水淡化工程，確保地區具備足夠自有水源，故縣府鑒於辦理「金門自大陸引水計畫」及島上配合工程，專業人力不足勝任海淡工程招標及施工管理，請水利署中水局協助辦理全案工程招標及履約工作。

張武達說明，此案工程經中水局依程序於106年2月13日辦理工程訂約，全案工程於107年8月27日竣工、108年1月10日完成驗收，該案工程履約過程，工程之履約、付款及驗收程序皆為中水局主辦，水廠僅就行政程序予以協助。

至於有媒體報導的「協助抽換資料、換取核准使用執照及增加出水量等條件…等」內容，張武達則回應，海淡廠營運前需依規定完成使用執照及水污染排放許可核准，這兩項申請及審核皆非屬水廠權限，申請過程依相關法規及程序提送審核，且經審核機關核准。張武達表示，將配合相關調查程序，釐清事實。

大金門的海淡廠功能改善暨擴建工程傳出有金門縣自來水廠員工向廠商索賄的情事，目前檢調正在積極偵辦中。記者蔡家蓁／攝影
大金門的海淡廠功能改善暨擴建工程傳出有金門縣自來水廠員工向廠商索賄的情事，目前檢調正在積極偵辦中。記者蔡家蓁／攝影
金門縣自來水廠傳出有員工向廠商索賄的情事，目前相關人等已遭收押，檢調也正在積極偵辦中。記者蔡家蓁／攝影
金門縣自來水廠傳出有員工向廠商索賄的情事，目前相關人等已遭收押，檢調也正在積極偵辦中。記者蔡家蓁／攝影

金門 水利署 行政院

延伸閱讀

金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援

金門自來水廠作業員爆索賄還逼包商聘胞弟 3人遭聲押

首座紐爾遜式提籃型鋼拱橋 麥帥二橋進行防蝕改善工程

台中外埔區土城路面改善工程 26日和27日施工

相關新聞

退上億機票、欠薪還清 張綱維盼交保：母罹癌不待人

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空公司36億元羈押中，案由法院審理，他的押期將屆，台北地院今天提解張開庭，調查有無延押必要；...

承億文旅涉詐暖冬補助45.7萬 中檢緩起訴女副總等62人

承億文旅公司的洪姓女副總等62人遭檢調查出，涉嫌以假人頭詐領交通部的「暖冬旅遊住宿補助」，去年詐領補助款45.7萬，全案...

妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

桃園19歲陳姓女子無照酒駕騎機車載王姓、曾姓友人，3名年輕女子深夜「3貼」上路，但陳騎車邊低頭滑手機，不慎自撞路邊小貨車...

金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

金門縣自來水廠驚爆有員工收賄！金門縣自來水廠的「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」遭高雄檢廉調查出水廠工務課翁姓課員涉...

閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院一審判賠1000萬多元

42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人因債務糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害...

影／女童虐殺案 彭姓生母遺棄屍體判1年10個月

台中市4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍南投縣名間鄉菜園，生母彭女涉嫌棄屍，因為懷孕超過5個月獲得交保，已經在上月底產下一子，...

追討近億債務不成 多年老友反目釀凶案

55歲蘇姓男子疑因上億元債務糾紛，10月在新北市林口區一間宮廟前，持刀砍死洪姓老友，後來良心不安，才在其他友人勸說下自首...

遞補上任才滿1年 桃市議員蘇志強賄選判3年4月定讞

桃園市議員蘇志強去年12月13日才因前議員陳榮基賄選辭職，而遞補就任，未料他也因賄選，一、二審均被判刑3年4月徒刑，最高...

網友留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」 恐嚇王婉諭遭訴

王姓家庭主婦因不滿總統及立法委員選舉結果，在個人臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！...

下車跨踩人行道摔斷牙控公車司機過失傷害 檢不起訴

楊姓乘客日前搭公車在淡水馬偕準備下車，步下公車前門階梯後，滑倒跌落人行道，摔斷鼻骨、牙齒，提告陳姓公車司機，停車未緊靠路...

塞櫃、打腳底板 永和托嬰中心3女師不當管教遭判刑

新北市永和區淯薪托嬰中心夏姓主任和江姓、陳姓2名老師涉嫌對多名幼童施暴，還將人塞進櫃子，事後道歉態度強硬，引發各界撻伐；...

影／8旬婦捲砂石車底慘死 檢認她未依兩段式左轉不起訴駕駛

宜蘭84歲林姓婦人今年7月12日傍晚騎乘自行車到烏石港附近取用山泉水，卻突然從外側車道切入左轉，因緊鄰砂石車頭，碰到視覺...

熱門新聞

民進黨團總召柯建銘次子運毒不起訴 但驗毒呈陽性反應

影／北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

上回罵吳宗憲判緩刑「館長」再嗆網紅老師判刑了！

旭富救火 消防隊2度行使退避權

北市南港機車擦撞人行道滑倒 女騎士被公車輾斃

張淑晶誣告還想「法律解決」 高等法院加重判9年8月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。