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偽造25億債權向法院聲請支付命令 3人遭逮送辦

中央社 / 台中23日電

胡姓男子等3人涉嫌蒐集知名豪宅住戶姓名資料，並偽造高額借據債權共25億餘元，向地院民事庭聲請支付命令，再假冒身分向郵差冒領通知郵件，警方獲報逮胡男等人訊後依法送辦。

台中市警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊今天表示，被害人廖姓男子，今年8月間在網路搜尋與自己相關的司法案件時，意外發現遭不明對象，在台北地方法院聲請支付命令案，且該筆債務高達新台幣5.6億元。

廖男發現有異向法院調閱卷宗，並發現竟另有人假冒他的身分，向郵差詐領案件的通知文書。

警方接獲報案後，發現歹徒偽造文書手法老練，且清楚法院程序，經分析後發現48歲胡男涉嫌重大，今年9月間循線逮捕胡男與同夥共3人。

警方查出，胡男自行蒐集台北市知名豪宅帝寶的住戶居民姓名資料，先偽造高額借據債權及連帶保證人，再利用向法院民事庭聲請支付命令流程，唆使宋姓、梁姓等共犯，分別以申辦支付命令事由，向不同戶政機關調取被害者的詳細身分個資。

接著由共犯持偽造的身分證件，向郵差截收冒領法院通知文書，意圖瞞天過海騙取法院，以完成開具支付命令的程序。

警方初步清查，胡男等人已分別向台北、士林及台中等地方法院民事庭，以相同手法偽造債權聲請支付命令程序，被害人有21人，偽造的債權共計25億6000萬元，且多數被害人均為帝寶住戶或是高級地段房產所有人。

幸警方及時偵破，尚未有被害人遭強制執行偽造的債權。全案訊問後，警方將胡男等3人依涉嫌詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方說明，若受害民眾於法院審核支付命令程序中，未能得知案件訊息，且及時向法院民事庭提出異議，經法院開出「合法有效」的支付命令後，可能真的會讓被害人一夕之間從地主變債務人。

警方呼籲，民眾對於個人資料應妥善保管，如有法院文書應確實查收求證，避免遭有心人士利用，矇騙詐取財物或用於不法。

郵差 偽造文書 債務

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