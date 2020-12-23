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閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院一審判賠1000萬多元
42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人因債務糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害案，刑事一審判處李女無期徒刑，褫奪公權終身，民事一審最近判決李女賠償家屬1060萬7587元，全案還可以上訴。
苗栗地方法院法官認為李女惡性重大，今年9月15日依殺人罪，判處李女無期徒刑，褫奪公權終身，家屬提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，李女未於言詞辯論期日到場，法官依家屬聲請，一造辯論判決，除了精神慰撫金各500萬元，酌降到各200萬元，其餘都照准。
法官調查准許包括殯葬費用31萬2700元，扶養費335萬7887元，死者母親及3名子女精神慰撫金各200萬元，不當得利8萬7000元，扣除4人已領取的犯罪被害人遺屬補償金，李女應賠償1060萬元7587元，並計算法定利息。
判決書指出，唐婦生前是李女好友，均從事二胎貸款業務，李女以到通霄拜拜為由，去年10月2日開車載唐婦到通霄鎮海邊，2人在海堤因協商債務起糾紛，李女趁死者不注意，持鐵槌猛擊唐婦頭部40下以上，兩側上肢10下以上，造成大量出血死亡，事後並盜領唐婦8萬7000元存款，警方過濾調閱分析監視器循線逮人。
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