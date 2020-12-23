快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院一審判賠1000萬多元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人因債務糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害案，刑事一審判處李女無期徒刑，褫奪公權終身，民事一審最近判決李女賠償家屬1060萬7587元，全案還可以上訴。

苗栗地方法院法官認為李女惡性重大，今年9月15日依殺人罪，判處李女無期徒刑，褫奪公權終身，家屬提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，李女未於言詞辯論期日到場，法官依家屬聲請，一造辯論判決，除了精神慰撫金各500萬元，酌降到各200萬元，其餘都照准。

法官調查准許包括殯葬費用31萬2700元，扶養費335萬7887元，死者母親及3名子女精神慰撫金各200萬元，不當得利8萬7000元，扣除4人已領取的犯罪被害人遺屬補償金，李女應賠償1060萬元7587元，並計算法定利息。

判決書指出，唐婦生前是李女好友，均從事二胎貸款業務，李女以到通霄拜拜為由，去年10月2日開車載唐婦到通霄鎮海邊，2人在海堤因協商債務起糾紛，李女趁死者不注意，持鐵槌猛擊唐婦頭部40下以上，兩側上肢10下以上，造成大量出血死亡，事後並盜領唐婦8萬7000元存款，警方過濾調閱分析監視器循線逮人。

苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院刑事判處李婦無期徒刑，褫奪公權終身，民事賠償1000萬多元。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院刑事判處李婦無期徒刑，褫奪公權終身，民事賠償1000萬多元。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院刑事判處李婦無期徒刑，褫奪公權終身，民事賠償1000萬多元。圖／本報資料照片
苗栗縣通霄海邊去年10月發生李宛蓁殺人棄案，苗栗地方法院刑事判處李婦無期徒刑，褫奪公權終身，民事賠償1000萬多元。圖／本報資料照片

債務 監視器 民事訴訟

延伸閱讀

不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元

她好心陪鄰居去洗腎 他以茄子回報被判重刑

控馬收頂新魏家10億 吳子嘉判賠160萬

竹北劫囚案／落網3嫌疑串供 責任全推中彈曾姓女閨蜜

相關新聞

退上億機票、欠薪還清 張綱維盼交保：母罹癌不待人

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空公司36億元羈押中，案由法院審理，他的押期將屆，台北地院今天提解張開庭，調查有無延押必要；...

承億文旅涉詐暖冬補助45.7萬 中檢緩起訴女副總等62人

承億文旅公司的洪姓女副總等62人遭檢調查出，涉嫌以假人頭詐領交通部的「暖冬旅遊住宿補助」，去年詐領補助款45.7萬，全案...

妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

桃園19歲陳姓女子無照酒駕騎機車載王姓、曾姓友人，3名年輕女子深夜「3貼」上路，但陳騎車邊低頭滑手機，不慎自撞路邊小貨車...

閨蜜為錢反目鐵槌殺人 苗院一審判賠1000萬多元

42歲婦人李宛蓁與好友唐姓婦人因債務糾紛，去年10月2日以拜拜為由，將唐婦從南投縣誘騙到苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊以鐵槌殺害...

影／女童虐殺案 彭姓生母遺棄屍體判1年10個月

台中市4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍南投縣名間鄉菜園，生母彭女涉嫌棄屍，因為懷孕超過5個月獲得交保，已經在上月底產下一子，...

追討近億債務不成 多年老友反目釀凶案

55歲蘇姓男子疑因上億元債務糾紛，10月在新北市林口區一間宮廟前，持刀砍死洪姓老友，後來良心不安，才在其他友人勸說下自首...

遞補上任才滿1年 桃市議員蘇志強賄選判3年4月定讞

桃園市議員蘇志強去年12月13日才因前議員陳榮基賄選辭職，而遞補就任，未料他也因賄選，一、二審均被判刑3年4月徒刑，最高...

網友留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」 恐嚇王婉諭遭訴

王姓家庭主婦因不滿總統及立法委員選舉結果，在個人臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！...

下車跨踩人行道摔斷牙控公車司機過失傷害 檢不起訴

楊姓乘客日前搭公車在淡水馬偕準備下車，步下公車前門階梯後，滑倒跌落人行道，摔斷鼻骨、牙齒，提告陳姓公車司機，停車未緊靠路...

塞櫃、打腳底板 永和托嬰中心3女師不當管教遭判刑

新北市永和區淯薪托嬰中心夏姓主任和江姓、陳姓2名老師涉嫌對多名幼童施暴，還將人塞進櫃子，事後道歉態度強硬，引發各界撻伐；...

8旬婦捲砂石車底慘死 檢認她未依兩段式左轉不起訴駕駛

宜蘭84歲林姓婦人今年7月12日傍晚騎乘自行車到烏石港附近取用山泉水，卻突然從外側車道切入左轉，因緊鄰砂石車頭，碰到視覺...

買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

葉姓女子2013年間與國泰建設簽約下訂高雄「R13馥建築」豪宅預售建案，付了3000萬元頭期款，2018年驗屋卻發現有缺...

熱門新聞

民進黨團總召柯建銘次子運毒不起訴 但驗毒呈陽性反應

影／北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

上回罵吳宗憲判緩刑「館長」再嗆網紅老師判刑了！

旭富救火 消防隊2度行使退避權

北市南港機車擦撞人行道滑倒 女騎士被公車輾斃

張淑晶誣告還想「法律解決」 高等法院加重判9年8月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。