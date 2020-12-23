涉賺疫情財 男非法輸入1千支額溫槍遭起訴

新冠肺炎疫情嚴重，額溫槍需求量大增，楊姓男子涉嫌從大陸地區輸入1000支額溫槍，其劉姓女友與王姓買家簽約，約定以192萬元販售額溫槍，全案經台中市調處移送偵辦。士林地檢署今偵結，依藥事法起訴楊等3人，劉女繳回124萬餘元犯罪所得，予以緩起訴處分。

起訴指出，楊男在今年3月，涉嫌未經主管機關核准，擅自輸入、販賣醫療器材，楊委託郭姓男子，向大陸人士「蔣先生」以每支1780元新台幣，購買深圳凱利博實業公司製造的「家側寶-紅外額式溫度計-dt8836m」1000支，運送至林姓男子位在香港的倉庫。林男涉嫌委託不知情的報關業者辦理進口事宜，但貨名卻非額溫槍，輸入額溫槍後運送至楊男指定的桃園龜山區倉庫。

據悉，楊和劉是前男女朋友，平時投資各種生意的楊男，向家境富裕的劉女借款買額溫槍，今年3月中旬，楊聯繫王姓買家後，由劉女和王相約在星巴克簽約，約定每支1920元，以192萬元購買1000支額溫槍；王在今年3月24、25日取貨，共計拿到649支額溫槍，並匯款124萬6080元至劉女帳戶。

全案今年6月29日搜索，在劉女位在北市住處查扣257支額溫槍，其餘94支額溫槍疑似又販售他人。楊到案坦承犯行；郭男稱協助楊在大陸買額溫槍，並運到香港；林則供稱，協助楊把額溫槍從香港運送至台灣，並辦理進口報關。

檢方指出，王涉犯藥事法部分，已由台北地檢署緩起訴處分確定。劉女供稱，楊向她借款購買額溫槍，再轉手出售給王，自願繳回犯罪所得124萬6080元。