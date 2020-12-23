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影／女童虐殺案 彭姓生母遺棄屍體判1年10個月
台中市4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍南投縣名間鄉菜園，生母彭女涉嫌棄屍，因為懷孕超過5個月獲得交保，已經在上月底產下一子，目前仍在坐月子，涉嫌棄屍罪部分，南投地院法官下午宣判，認為彭女遺棄女兒屍體，未盡人母保護撫養之責，判有期徒刑1年10個月、不得緩刑，彭女收到判決書後有20天時間可上訴，否則將發監執行。
4歲女童遭彭女陳姓前男友餵食毒品凌虐死亡，彭女得知女兒死亡後沒報警，反而協助陳男將女兒屍體運到南投縣名間鄉陳男老家，埋屍在菜園中，9月初案發引起社會議論，彭女也因遺棄屍體和湮滅證據，遭南投地檢署求刑2年6個月，但彭女當時懷孕超過5個月，法官讓彭女交保，為了讓她安心待產，她遺棄屍體罪先審理宣判。
11月開審理庭時，彭女對於證據和供詞都沒有意見，但表示她生產後還要照顧孩子，希望法官能減輕刑責。法官和檢察官都關心未來孩子生下來，她有沒有能力照顧，彭女承諾會和朋友負起養育孩子的責任，如果生活有問題也會尋求政府協助。
南投地院刑庭庭長蔡志明說，彭女遺棄女兒屍體，未盡人母撫養保護之責，但她在偵查、審理中都承認犯行，且她已經懷孕生產，希望好好照顧新生兒，雖然檢方求刑2年6個月，但考慮她還要撫養幼兒，因此判決有期徒刑1年10個月，但不得緩刑。彭女收到判決書後，需在20天內提起上訴，否則將發監執行。
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