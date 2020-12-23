自認特定公司比較好 國防部女程式員助圍標判刑
國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室資通安全處女程式員范瑤芬，因與特定廠商熟識， 協助對方圍標，經新北地院審理後，今天被依公務員對主管事務圖利罪判刑2年，褫奪公權2年，緩刑五年。另外，緩刑期間須支付公庫15萬元。
判決指出，全案除了范女判刑以外，另有東宜資訊、威力特科技和綠光能數位3間公司因違反政府採購法被科5萬元到20萬元不等罰金，而東宜的黃姓業務、威力特的陳姓業務副總和郭姓業務經理、以及綠光能的任姓負責人也因違反政府採購法被判刑6月，4人均得易科罰金，黃、郭、任3人均緩刑3年。全案可上訴。
檢方起訴指出，范女在資安處服務期間，負責辦理資訊設備及資料庫系統的維護採購案，但她因與黃姓男子熟識，自認東宜公司是IBM推薦的優良廠商，在辦理「106年至107年IBM系統主機及資料庫等5項維護」採購案時，不但縱容其公司圍標，甚至發現陌生廠商投標，還致電黃男詢問是否為陪標廠商，涉嫌洩密，最後協助黃男公司以1950萬元得標。
此外，范女在辦理「108至109年IBM系統主機及資料庫等6項維護」採購案時，也洩漏正式招標文件讓黃男的公司備標，還提醒黃男美化成本分析結構，以利通過評選標，甚至提醒該公司議價時不須過度降價，使該公司以2551萬餘元取得標案並拿到第一期標案款項318萬餘元。
審理時，范女及業者均坦承不諱；法院認為，范女僅因自認東宜公司是IBM 公司推薦的優良廠商，為使東宜公司得標，即洩漏國防以外秘密，且影響政府採購程序公平性及公正性，危害社會公益，行為應予懲罰，因此審酌范女等人犯後態度、犯罪情節量刑和宣告緩刑。
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