聽新聞
test
0:00 / 0:00
退上億機票、欠薪還清 張綱維盼交保：母罹癌不待人
遠東航空公司董事長張綱維涉掏空公司36億元羈押中，案由法院審理，他的押期將屆，台北地院今天提解張開庭，調查有無延押必要；張說，他已退還消費者機票錢1億多元，員工欠薪也清償完畢，他母親已癌末，盼能交保返家陪伴，合議庭近日評議後裁定。
稍早，台北地院裁定張綱維以2000萬元人保、8000萬元現金交保，不過，張疑山窮水盡，始終無法籌得，一直羈押在台北看守所，法官月前改裁張羈押至本月底，張的律師今天開庭遞交張與遠航簽署的和解書，還稱已湊到3500萬元現金，盼以此數目讓張辦保。
張綱維則說，他接手遠航之後散盡家財，也無犯罪所得的問題，否則早就辦保出獄；他說，父親早年罹癌過世，母親現也罹患癌症，希望盡早離開看守所回家陪伴母親。
張說，遠航是他一人獨資投資的公司，掏空案沒有其他被害人，民航局嚴格控管遠航的財務，所以他做的事有經過民航局的指示；張說，相信司法最後會還給他清白，不過，母親的病況卻不允許如此等待。
張綱維的律師說，遠航目前不動產拍定10億元，後續不動產鑑價也超過17億元，應可清償張綱維積欠的債務並提供行政執行署強制執行；律師說，法院民事執行處本來下周要執行遠航的財產，但已同意展期至明年2月20日，張目前有必要在外面處理財產事宜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言