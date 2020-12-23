退上億機票、欠薪還清 張綱維盼交保：母罹癌不待人

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空公司36億元羈押中，案由法院審理，他的押期將屆，台北地院今天提解張開庭，調查有無延押必要；張說，他已退還消費者機票錢1億多元，員工欠薪也清償完畢，他母親已癌末，盼能交保返家陪伴，合議庭近日評議後裁定。

稍早，台北地院裁定張綱維以2000萬元人保、8000萬元現金交保，不過，張疑山窮水盡，始終無法籌得，一直羈押在台北看守所，法官月前改裁張羈押至本月底，張的律師今天開庭遞交張與遠航簽署的和解書，還稱已湊到3500萬元現金，盼以此數目讓張辦保。

張綱維則說，他接手遠航之後散盡家財，也無犯罪所得的問題，否則早就辦保出獄；他說，父親早年罹癌過世，母親現也罹患癌症，希望盡早離開看守所回家陪伴母親。

張說，遠航是他一人獨資投資的公司，掏空案沒有其他被害人，民航局嚴格控管遠航的財務，所以他做的事有經過民航局的指示；張說，相信司法最後會還給他清白，不過，母親的病況卻不允許如此等待。

張綱維的律師說，遠航目前不動產拍定10億元，後續不動產鑑價也超過17億元，應可清償張綱維積欠的債務並提供行政執行署強制執行；律師說，法院民事執行處本來下周要執行遠航的財產，但已同意展期至明年2月20日，張目前有必要在外面處理財產事宜。