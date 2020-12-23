追討近億債務不成 多年老友反目釀凶案

55歲蘇姓男子疑因上億元債務糾紛，10月在新北市林口區一間宮廟前，持刀砍死洪姓老友，後來良心不安，才在其他友人勸說下自首；新北地檢署偵辦此案，今依殺人罪嫌起訴蘇男。

檢警調查，蘇男與洪男認識多年，2人皆為林口地區的地主。蘇男雖無業，但家裡十分有錢，有傷害前科，而洪男也有竊占、偽造文書等前科，2人曾一起投資當鋪、土地仲介買賣，後因經營不善倒閉。

2010年起，洪男陸續向蘇男借了不少錢，據蘇男表示，債務金額累積近億元，因多次催討未果，老朋友就此反目；今年10月23日上午6時，蘇男前往洪男開設的宮廟找人，發生爭執後，即持開山刀朝對方揮砍數十刀，造成對方全身22處刀傷，臟器外露，當場死亡。

犯案後，蘇男開車逃回住所，一小時後由友人陪同，帶著酒意到林口派出所自首。