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遞補上任才滿1年 桃市議員蘇志強賄選判3年4月定讞
桃園市議員蘇志強去年12月13日才因前議員陳榮基賄選辭職，而遞補就任，未料他也因賄選，一、二審均被判刑3年4月徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制；蘇志強上任剛滿一年，確定要入獄服刑。
蘇志強競選2018年桃園市議會第2屆第14選區的山地原住民市議員，為順利當選，在當年10月29日桃園市復興區澤仁里問政說明會時，將3萬元現金交給結拜的姐姐李素貞（判1年8月徒刑，緩刑2年確定），請她轉交給選民。
李素貞在拿到錢後，向選區內的選民買票，有的1家7口，但女主人「獨吞」7000元，沒告知家人；有的1家有4口人，但收錢的人也都「默默收下」，沒交給家人。
蘇志強雖承認有交給李素貞現金，但否認賄選，解釋因要與結拜的乾姊等人共同成立「鳳凰基金會」，而這筆錢是「會費」。不過高院二審依李素貞等人證詞、LINE對話紀錄，認定蘇賄選。
二審認為，選舉是民主政治的重要表徵，選舉制度使選民評斷候選人的才學、操守、政見而選賢與能，攸關國家政治良窳、人民福祉，而賄選卻破壞候選人間的公平競爭，更是敗壞選風的主要根源，不僅扭曲架空選舉制度，也嚴重損害民主根基。
二審指出，蘇志強賄選，將無從建立民主政治，一審量刑3年4月、褫奪公權2年合理，駁回上訴；蘇志強不服再提上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。
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