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承億文旅涉詐暖冬補助45.7萬 中檢緩起訴女副總等62人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

承億文旅公司的洪姓女副總等62人遭檢調查出，涉嫌以假人頭詐領交通部的「暖冬旅遊住宿補助」，去年詐領補助款45.7萬，全案經檢調比對清查後，認定洪等人涉詐欺、商業會計法等罪，但審酌洪女等人已繳回詐領的補助款，都承認犯行，檢方今處分洪等62人緩起訴，緩起訴期為1至2年不等，洪女需捐贈地檢署指定的公益物資100萬，其餘涉案人支付公庫3萬至10萬元。

緩起訴處分書指出，交通部觀光局在去年1月1日31日實施「擴大國旅暖冬住宿優惠措施補助要點」，國人只要到觀光局配合的旅宿業者住宿，就可獲得每晚1000元的房費補助，30歲以下、60歲以上可獲得1500元補助，國人只要在「108年擴大國旅暖冬旅遊補助專區」申請即可。

洪姓女子（36歲）是承億文旅公司的營運副總經理兼財務長，她為了詐取交通部的暖冬補助，夥同公司旗下嘉義分館、桃城分館、台中分館、墾丁分館的館長、前館長，及公司財務部主任、人事部副理、公司會計專員、出納等62人，涉嫌在去年1月間，向總公司與分公司員工公告「承億文旅員工住宿優惠券專案」，員工只要提供身分證、健保卡、電話號碼等個資後，在「108年擴大國旅暖冬旅遊補助專區」上傳登錄，就可領取承億文旅提供的無使用期間住宿券。

洪女等人根據員工所提供的本人或親友個資，讓員工領走住宿券，同時讓員工填入在去年1月間不實入住資訊，以示確認，洪女等人隨後開立不實入住的證明、假發票，交由公司會計向交通部觀光局詐領補助款，總計45.7萬元。

全案由交通部接獲檢舉後，查覺異狀，報請台中檢調調查，全案在檢調偵查期間，洪女等人都已承認涉案，深感悔悟，考量到涉案人素行尚佳，犯罪所得都已繳回，且除洪女等少數是高層幹部外，多數都是公司員工，沒有實際分得補助款，認定全案以緩起訴處分為適當，洪女緩起訴2年、緩起訴確定1個月內，免費提供100萬公益物資，給台中地檢署指定的弱勢團體與個人，捐贈儀式在明天上午舉辦。

其餘涉案61人，緩起訴期都為1年，並支付國庫3萬至10萬元，另參與地檢署所舉辦的法治教育。

承億文旅公司的洪姓女副總等61人，涉嫌詐領交通部暖冬補助45.7萬，台中地檢署今處分緩起訴。圖／報系資料照
承億文旅公司的洪姓女副總等61人，涉嫌詐領交通部暖冬補助45.7萬，台中地檢署今處分緩起訴。圖／報系資料照

暖冬補助 觀光局

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