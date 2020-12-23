妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

桃園19歲陳姓女子無照酒駕騎機車載王姓、曾姓友人，3名年輕女子深夜「3貼」上路，但陳騎車邊低頭滑手機，不慎自撞路邊小貨車，造成蹲在踏板的王傷重不治，自己和後座的曾也摔到滿身傷；法院考量，陳年紀輕，死者王女媽媽選擇原諒不提告，減刑後依酒駕致死輕判她10月，可上訴。

檢警調查，陳女1月26日和王女（20歲）、曾女（19歲）一起在小吃店喝啤酒，凌晨2點多陳酒駕騎機車，讓王蹲坐在前方踏板，後座再載曾，用3貼方式上路準備回家，行經聖亭路往楊梅時，陳竟邊騎車邊滑手機，導致車身偏離撞上路邊的1輛小貨車。

結果3人重摔倒地，騎車的陳、後座的曾全身多處擦挫傷，但蹲在踏板的王傷勢嚴重，多處肋骨骨折、氣血胸，經救護車送到醫院前就沒了呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，陳女也留在現場，向警方坦承肇事，經呼氣酒測值達每公升0.59毫克。

審理時，陳坦承不諱，與曾證述相符，並有警方酒測、事故現場圖等佐證。法院認為，陳女違規酒駕上路，還同時低頭看手機，才導致機車偏離車道，向右前方駛出路面，且受酒精影響注意力、操控力下降，最後撞擊小貨車造成王女死亡，其過失與王女死因有相當因果關係。

法院考量，陳女犯後自首，先依法減刑1次，而她當時年僅19歲，年少識淺，犯後坦承，死者王女當時也有喝酒，卻仍同意給她載，加上王的母親也說，陳女年紀尚輕，不願對她提告，另保險公司已賠200萬元，陳目前也有正職努力上班，已獲王母原諒。

法院認為，陳主觀惡性非屬重大，因一時思慮鑄成錯誤，若科以最輕本刑3年以上徒刑，將使她復歸社會之路漸遠，未免過苛，在依刑法59條給予減刑第2次，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判陳有期徒刑10月。

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