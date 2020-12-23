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網友留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」 恐嚇王婉諭遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

凃姓網友涉在王婉諭臉書留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」遭提告，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴。記者余承翰／攝影
凃姓網友涉在王婉諭臉書留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」遭提告，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴。記者余承翰／攝影

王姓家庭主婦因不滿總統及立法委員選舉結果，在個人臉書上針對時代力量立法委員王婉諭發文，又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」遭判刑。凃姓網友涉嫌跟風留言「還有兩個可以砍拿去做燈籠」也遭提告，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴。

起訴指出，凃性網友明知小燈泡媽是王婉諭，且還有育有其他子女，基於不法犯意，在今年1月11日以暱稱發表「還有兩個可以砍拿去做燈籠」呼應王姓婦人的留言，以此加害王婉諭子女生命，王婉諭接獲他人轉知查看訊息而心生畏懼。

凃到案坦承，跟風王姓婦人的留言，才會發表此言論，但沒恐嚇意思。檢察官認為，凃發表言語的文意及一般社會觀念，是以加害年幼子女生命身體，相脅身為母親的王婉諭，確為「通知將加惡害於未成年子女之事」，足以使王婉諭心生畏懼而致生危害於安全，全案依照恐嚇危害安全罪嫌起訴。

王姓婦人今年1月11日晚上，用手機在自己臉書上公開貼文「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰在說舉頭三尺有什麼死人骨頭，就請自便！」匿名網友在王女貼文留言「小燈泡媽也上了，我去！」，王女又留言「沒關係！牠還有兩個可以砍！」等語。

法院認為，王婉諭先前因女兒遇害身亡，遭受重大打擊，王姓婦人和王婉諭並不認識，因無法接受選舉開票結果，情緒激動下犯案，貼文內容足以使人心生畏懼，逾越法規界線，且極可能引起他人仿效，對社會秩序造成不良影響，依恐嚇危害安全罪，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

王婉諭 恐嚇 小燈泡

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