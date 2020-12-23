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塞櫃、打腳底板 永和托嬰中心3女師不當管教遭判刑
新北市永和區淯薪托嬰中心夏姓主任和江姓、陳姓2名老師涉嫌對多名幼童施暴，還將人塞進櫃子，事後道歉態度強硬，引發各界撻伐；新北地院審理此案，今依強制、傷害等罪判夏姓主任有期徒刑9月，陳、江2人也因同罪名分判1年4月和8月徒刑，均得易科罰金。可上訴。
淯薪托嬰中心是去年1月爆出虐童事件，當時家長指控中心人員除了持木製鍋鏟打小孩的腳底板，還把人塞進櫃子作為懲罰；事件曝光後，夏姓主任出面受訪表示「我承認阿，所以我才會出來道歉」，還說「打是偶爾為之，不是常常，常常沒人願意留下來」，強調「那不叫施暴，那叫情緒失控」。當記者詢問「道歉就可以了事嗎？」夏女回問「那你想怎樣？」
檢方調查，夏女3人分別在2018年10月到同年12月間對6名1歲幼童施暴。其中，以陳女7次犯行為最高，而夏女手段最狠，曾將幼童塞進櫃子作為懲罰，因此認定她們涉犯強制、傷害等罪。
法院審理時，夏、江2人坦承犯行，陳女否認犯罪；夏女開完庭後，頻頻閃躲媒體不願受訪，並從刑庭大樓囚車通道跑到民庭大樓，最後僅簡單表示「我已經認罪了，事情經過一年多，希望能夠放過我，讓一切能夠淡化」。
法院認為，夏姓主任3 人從事幼保工作，本應秉持耐心，對受托幼童善盡監督照顧責任，竟為了管理方便，各自對6名幼童做出強制、傷害行為，使孩子們的童年蒙上陰影，確實應該受到懲罰，但考量他們已和部分孩子及家長達成和解，因此量處其刑。
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