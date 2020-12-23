8旬婦捲砂石車底慘死 檢認她未依兩段式左轉不起訴駕駛
宜蘭84歲林姓婦人今年7月12日傍晚騎乘自行車到烏石港附近取用山泉水，卻突然從外側車道切入左轉，因緊鄰砂石車頭，碰到視覺死角，被起步行駛的砂石車輾過，救出後送醫不治，砂石車鄭姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦，但檢方認為是林女未依燈號兩段式左轉，違規在先，砂石車駕駛不予起訴。
檢方調查，7月12日晚間6時許，52歲鄭姓男子駕駛砂石車，行經台2線與烏石港港口路交叉路口時，因紅燈暫停，林女則與砂石車同向，但路口紅綠燈由紅轉綠時，林卻突然左轉，騎乘腳踏車緊鄰砂石車頭。
因大車有視覺死角，鄭男未發現林婦車輛，綠燈起步後立即撞向林婦，林當場被捲進車底，造成左手左腿骨折及多處開放性傷口，被救出後送醫傷重不治，鄭男事後被警方依過失致死罪嫌，移送地檢署偵辦。
事後車禍鑑定報告，指整起事故是林女騎乘腳踏車，於紅燈轉換綠燈時，未依兩段式左轉彎，就直接從外側車道左轉，是肇事主因；鄭男駕駛的砂石車，是依綠燈起步，但直行剎閃不及，並無肇事因素。
檢方根據鑑定報告內容認為，整件車禍肇事原因是林女騎乘腳踏車，行經僅供右轉、直行的綠燈路口，卻未依號誌燈號行駛，反而左轉，才釀成事故，若林婦依照兩段式左轉彎，就無被鄭男撞擊的機會，本起車禍為林女過失所致，難令鄭男擔負罪責，認其過失致死罪嫌尚有不足，全案不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言