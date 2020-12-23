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8旬婦捲砂石車底慘死 檢認她未依兩段式左轉不起訴駕駛

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭84歲林姓婦人今年7月12日傍晚騎乘自行車到烏石港附近取用山泉水，卻突然從外側車道切入左轉，因緊鄰砂石車頭，碰到視覺死角，被起步行駛的砂石車輾過，救出後送醫不治，砂石車鄭姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦，但檢方認為是林女未依燈號兩段式左轉，違規在先，砂石車駕駛不予起訴。

檢方調查，7月12日晚間6時許，52歲鄭姓男子駕駛砂石車，行經台2線與烏石港港口路交叉路口時，因紅燈暫停，林女則與砂石車同向，但路口紅綠燈由紅轉綠時，林卻突然左轉，騎乘腳踏車緊鄰砂石車頭。

因大車有視覺死角，鄭男未發現林婦車輛，綠燈起步後立即撞向林婦，林當場被捲進車底，造成左手左腿骨折及多處開放性傷口，被救出後送醫傷重不治，鄭男事後被警方依過失致死罪嫌，移送地檢署偵辦。

事後車禍鑑定報告，指整起事故是林女騎乘腳踏車，於紅燈轉換綠燈時，未依兩段式左轉彎，就直接從外側車道左轉，是肇事主因；鄭男駕駛的砂石車，是依綠燈起步，但直行剎閃不及，並無肇事因素。

檢方根據鑑定報告內容認為，整件車禍肇事原因是林女騎乘腳踏車，行經僅供右轉、直行的綠燈路口，卻未依號誌燈號行駛，反而左轉，才釀成事故，若林婦依照兩段式左轉彎，就無被鄭男撞擊的機會，本起車禍為林女過失所致，難令鄭男擔負罪責，認其過失致死罪嫌尚有不足，全案不起訴。

林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底慘死，檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底慘死，檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝
林姓婦人未依號誌左轉，遭捲入砂石車底，送醫傷重不治檢方認為砂石車駕駛無過失，不予起訴。記者張議晨/翻攝

砂石 腳踏車 車禍

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