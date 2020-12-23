快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

葉姓女子2013年間與國泰建設簽約下訂高雄「R13馥建築」豪宅預售建案，付了3000萬元頭期款，2018年驗屋卻發現有缺失，國泰建設爭議調解期間，單方面與葉女解約，並沒收1500萬元違約金，已將房子賣給第三人。北市議員應曉薇上午與葉女開記者會，批評國泰建設疑似「一屋二賣」， 葉女也當場痛哭「現在連房子都沒有了」。

上午記者會中，出席的台北市法務局消費者服務中心主任徐逢源， 怒批國泰建設在消保官、議員和立法院協調時， 拒絕出席，若出席也拒絕簽名，非常可惡、甚至可恥，連律師代表來了還不敢簽名，更可說丟臉。他認為國泰建設的契約有爭議，已請高雄市政府查辦。

徐逢源舉例，付款條件只有限於簽約款、開工款、工期款，但契約中卻增加貸款和交屋款，把不利於消費者的契約 內容灌注在契約內，國泰或許會主張契約自由原則，消費者簽名了，不能後悔，但誰懂這契約，國泰應該省思，契約內容對消費者非常不利。

另外，單方面違約就沒收1500萬，這是個案，但1500萬一般人是賺不到的，且違約的處罰，在應記載及不得記載事項是留空白，由雙方合議、商討，最高不得超過15%，但契約內就直接訂了15%，且沒有給審閱期5天，若民眾要打官司，未來還要花幾百萬律師費，消費者無法和財團抗爭，所以不斷陳情。他呼籲，消費者買房簽約時一定要小心契約內容。

對此，國泰建設發聲明澄清，此預售「國泰R13馥建築」，葉小姐購買二戶房屋及車位。2017年完工通知客戶辦理交屋，公司配合通融葉小姐個人因素於2018年4月才辦理房屋初驗；初驗結果發現其中一戶浴室磁磚等未依客戶變更施作，2018年7月已按照客變更改完成，另外一戶施工則完全無誤，但葉小姐要求公司不成比例的鉅額賠償，要求兩戶都要退戶，且公司需賠償15%違約金。

2019年3月，依約通知客戶交屋後1年6個月且經多次協商無果，公司再予葉小姐協商機會，葉小姐當時改要求無條件退戶；而國泰僅接受對方依約履行交屋及產貸程序或解約，但可協商應給付給公司的違約金，執行期限至4月22日，屆期葉小姐均未完成任何程序，公司才啟動解約程序，依約沒收違約金，並在5月24日將剩餘款提存法院完成。

至於所謂「一屋二賣」，因公司與葉小姐的不動產交易完全依照內政部頒訂版本之規範簽訂不動產買賣契約，並依契約規定執行且雙方買賣契約已於2019年4月23日解除。之後公司對該二戶不動產的處置與葉小姐無涉，並無「一屋二賣」。

北市議員應曉薇上午與葉姓消費者開記者會，批評國泰建設疑似「一屋二賣」。記者楊正海／攝影
北市議員應曉薇上午與葉姓消費者開記者會，批評國泰建設疑似「一屋二賣」。記者楊正海／攝影

延伸閱讀

國泰台灣高股息 配息穩健

遠通攜國泰險首創「高速公路碰撞險」 開車族安心加倍

房產專家：這五點理由讓「單人宅」11年大增逾七成五

租豪宅種大麻 臨檢露餡

相關新聞

要入獄！雙子星收賄案 前議員賴素如判關7年半定讞

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄，台灣高等法院更一審認定她犯貪汙治罪條例公務員...

台中前議長張宏年鉛中毒指數367 兒子：父親已像植物人

台中市中醫診所鉛中毒事件造成38名患者鉛中毒，受害者前台中市國民黨市黨部主委陳明振的太太在先生、議員張彥彤陪同下現身，訴...

鉛中毒案40人受毒害！ 涉案名醫能復業？將移醫懲會審議

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，統計40人受害，呂世明、九福中醫醫師...

經營盜版網站熱門電影隨便看 前立委韓籍女婿要入獄！

前立委梁牧養的韓籍女婿趙善明架設號稱國內最大非法影音網站「ishowfile」，以點數回饋方式鼓勵會員上傳盜版影片，網站...

不滿護理師詢問 莽男手機投訴還開免持嗆：不要被撞到

台中市張姓男子在今年6月間因手被割傷，前往衛福部豐原醫院治療，但他不滿潘姓護理師未馬上治療，態度囂張站在病床上嗆聲「護士...

謝依涵殺人「媽媽嘴」老闆要連帶賠 提再審還是輸

「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，被害人張翠萍的母親李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠...

陳沂遭辱「狗畜」怒求償！法院判陳為民確定要賠6000元

網紅陳沂前年批評「中華民國大部分志願役都是廢物」，國防部在臉書發表聲明，藝人陳為民則留言「告死這狗畜」，被陳沂告上法院求...

8旬婦捲砂石車底慘死 檢認她未依兩段式左轉不起訴駕駛

宜蘭84歲林姓婦人今年7月12日傍晚騎乘自行車到烏石港附近取用山泉水，卻突然從外側車道切入左轉，因緊鄰砂石車頭，碰到視覺...

買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

葉姓女子2013年間與國泰建設簽約下訂高雄「R13馥建築」豪宅預售建案，付了3000萬元頭期款，2018年驗屋卻發現有缺...

金門自來水廠作業員爆索賄還逼包商聘胞弟 3人遭聲押

金門縣自來水廠爆收賄！高雄檢廉、調查出，水廠工務課員翁世澤因經手5億多元海水淡化廠工程，涉對承包商高雄國統公司索賄45萬...

影／「鳥爪手、拖腳走」 盛唐鉛中毒受害者要集體提告

台中市中醫診所鉛中毒事件造成38名患者鉛中毒，受害者前台中市國民黨市黨部主委陳明振的太太在先生、議員張彥彤陪同下，今天上...

專挑帝寶富人偽造假債權25億 幸有董座及時發現揪歹徒

台中檢警在今年8月間接獲一名知名化工大廠的廖姓董座通報，疑遭歹徒製造假債權，並向法院聲請支付命令，警方展開蒐證後，在2周...

熱門新聞

記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

民進黨團總召柯建銘次子運毒不起訴 但驗毒呈陽性反應

虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

北市南港機車擦撞人行道滑倒 女騎士被公車輾斃

上回罵吳宗憲判緩刑「館長」再嗆網紅老師判刑了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。