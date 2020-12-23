買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

葉姓女子2013年間與國泰建設簽約下訂高雄「R13馥建築」豪宅預售建案，付了3000萬元頭期款，2018年驗屋卻發現有缺失，國泰建設爭議調解期間，單方面與葉女解約，並沒收1500萬元違約金，已將房子賣給第三人。北市議員應曉薇上午與葉女開記者會，批評國泰建設疑似「一屋二賣」， 葉女也當場痛哭「現在連房子都沒有了」。

上午記者會中，出席的台北市法務局消費者服務中心主任徐逢源， 怒批國泰建設在消保官、議員和立法院協調時， 拒絕出席，若出席也拒絕簽名，非常可惡、甚至可恥，連律師代表來了還不敢簽名，更可說丟臉。他認為國泰建設的契約有爭議，已請高雄市政府查辦。

徐逢源舉例，付款條件只有限於簽約款、開工款、工期款，但契約中卻增加貸款和交屋款，把不利於消費者的契約 內容灌注在契約內，國泰或許會主張契約自由原則，消費者簽名了，不能後悔，但誰懂這契約，國泰應該省思，契約內容對消費者非常不利。

另外，單方面違約就沒收1500萬，這是個案，但1500萬一般人是賺不到的，且違約的處罰，在應記載及不得記載事項是留空白，由雙方合議、商討，最高不得超過15%，但契約內就直接訂了15%，且沒有給審閱期5天，若民眾要打官司，未來還要花幾百萬律師費，消費者無法和財團抗爭，所以不斷陳情。他呼籲，消費者買房簽約時一定要小心契約內容。

對此，國泰建設發聲明澄清，此預售「國泰R13馥建築」，葉小姐購買二戶房屋及車位。2017年完工通知客戶辦理交屋，公司配合通融葉小姐個人因素於2018年4月才辦理房屋初驗；初驗結果發現其中一戶浴室磁磚等未依客戶變更施作，2018年7月已按照客變更改完成，另外一戶施工則完全無誤，但葉小姐要求公司不成比例的鉅額賠償，要求兩戶都要退戶，且公司需賠償15%違約金。

2019年3月，依約通知客戶交屋後1年6個月且經多次協商無果，公司再予葉小姐協商機會，葉小姐當時改要求無條件退戶；而國泰僅接受對方依約履行交屋及產貸程序或解約，但可協商應給付給公司的違約金，執行期限至4月22日，屆期葉小姐均未完成任何程序，公司才啟動解約程序，依約沒收違約金，並在5月24日將剩餘款提存法院完成。