金門自來水廠作業員爆索賄還逼包商聘胞弟 3人遭聲押

金門縣自來水廠爆收賄！高雄檢廉、調查出，水廠工務課員翁世澤因經手5億多元海水淡化廠工程，涉對承包商高雄國統公司索賄45萬，並成功讓胞弟獲公司聘用任職；昨天雄檢指揮搜索並傳喚相關人員到案，訊後依貪汙罪，對翁姓作業員、國統的莊姓廠長及謝姓經理聲請羈押，預計今下午開庭。

國統公司梁姓董事長、葉姓總經理因核准賄款、同意安排人事等，檢方訊後命令各50萬元交保。

檢廉、調查出，翁世澤擔任金門縣自來水廠的工務課作業員，經手國統公司承包「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」標案，金額5億4890萬6200元，他竟趁此開口索賄，並要求讓他翁姓胞弟進入國統公司任職，才協助國統抽換資料、核准使用執照等。

據調查，國統公司的莊姓廠長、謝姓經理便把此事向上層報告，梁姓董事長及葉姓總經理疑知道索賄的事，核准賄款45萬4000元，由謝把款項交給莊，莊再轉交翁世澤；國統公司之後也聘用翁的胞弟到公司任職。