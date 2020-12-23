要入獄！雙子星收賄案 前議員賴素如判關7年半定讞

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄，台灣高等法院更一審認定她犯貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，判7年6月徒刑，褫奪公權4年，沒收犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方指控，太極雙星金主程宏道、顧問賈二慶透過白手套彭建銘找上賴素如，利用議員職權，主張讓私地主享有優先投資權，護航太極雙星得標。賴女原開價1500萬元，被砍價至1000萬元，並分「1、3、6」三階段付現，2011年11月彭面交100萬元給賴；賴提案通過私地主享優先投資權的但書，豈料協商後卻遭刪除，程拒再付錢。2012年10月，太極雙星仍如願得標，當時各界質疑有弊，賴見苗頭不對，11月19日將100萬元前金退給彭。

賴素如否認犯罪，辯稱世益機電工程公司負責人彭建銘給她錢時，不知這是要她在市議會對雙子星開發案私地主應優先公地主投資評比權一事發聲。不過高院更一審根據同案被告彭建銘、太極雙星金主程宏道與顧問賈二慶等人證詞，以及監聽譯文、市議會交通委員會會議記錄等，認定賴女辯詞不可信。