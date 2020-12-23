影／「鳥爪手、拖腳走」 盛唐鉛中毒受害者要集體提告

台中市中醫診所鉛中毒事件造成38名患者鉛中毒，受害者前台中市國民黨市黨部主委陳明振的太太在先生、議員張彥彤陪同下，今天上午召開記者會，呼籲所有受害者都要站出來提告過失重傷害及過失傷害罪，才能嚴懲加害人。張彥彤說，目前只有8人願意增加告訴，大家都要站出來才能獲得應有的賠償，可以打電話到他的服務處。

台中市法制局長李善植表示，感謝議員張彥彤對本事件的關心，也感激議員提供救濟管道協助被害人，法制局將會將各類法律資源轉知被害人，並提醒被害人法定告訴期間的規定。

盛唐院長中醫師呂世明、九褔診所負責人中醫師洪彰宏違反使用禁藥硃砂、鉛，造成至少38名患者鉛中毒。受害者之一台中市國民黨市黨部主委陳明振的太太今天站出來形容「肚子會翻攪2個小時以上」，8月5日確定鉛中毒後，仔細想全身受到多少傷害？

她秀出自己的雙手，「每天像爪子一樣」，神經受到傷害，手掌無法全完打開，無法拿筷子，無法拿湯匙，無法吃早餐，「我的腳好像罪犯，走路用拖的」，晚上睡覺雙腳會抽搐跳動，床像地震一樣，心臟受損、悶痛，喘不過氣，無法呼吸。

陳明振的太太說，鉛中毒沉積在骨頭裡，半衰期25年，意思就是經過25年之後，鉛在骨頭內剩下50％，會引起神經病變、貧血，這樣的狀況不是25年結束，需要50年才會完全代謝，那時候我還在嗎？

她的先生陳明振聽到太太的敘述，在一旁泣不成聲，猛擦淚水，議員張彥彤也拍拍肩膀。

陳明振的太太說，呂世民當初說可以治好，現在藥物裡面有禁藥，讓她的世界翻天覆地，整個人無法承受，8月5日確診後住院5個月排毒，但也只是排掉血液的毒素，住院過程身心疲憊，還要付出高額醫藥費，一天3支解毒針6900元，至今花了50萬，後續還有很久、漫長的治療。他認為他能脫罪，給醫藥費這件事就解決了，事實不是這樣，所受的苦無法理解也不能賠償。

陳明振說，太太在盛唐中醫看診1年多，2年前在縣市長、議員選舉時，毅然決然辭去市黨部主委一職，沒有接受任何慰留，想專心照顧罹患乳癌三期的太太，當西醫療程告一段落才去看中醫，還找名醫，很多人推薦盛唐中醫在台中是具有治療癌症專長的中醫，「怎麼知道每天早上4點熬鉛給她喝，還跟她講不想吃中藥，下次掛不到號，這次不看診，下次掛號就去排隊吧」，說到這裡陳明振啜泣跟身旁的妻子說，「太太真的對不起」，如果知道放硃砂或鉛怎麼可能讓妳吃？

陳明振的太太說，這件事沒有影響夫妻感情，當初的畫面就是，一個先生很好心，半夜熬煮中藥，捧著一碗藥水說「喝下去」，現在想起來「每天捧著一碗毒藥，喝下去」情何以堪。