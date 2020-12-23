專挑帝寶富人偽造假債權25億 幸有董座及時發現揪歹徒

台中檢警在今年8月間接獲一名知名化工大廠的廖姓董座通報，疑遭歹徒製造假債權，並向法院聲請支付命令，警方展開蒐證後，在2周內搜索，查獲胡姓男子等3名涉案人。據查，胡等人手上掌握住在部分台北知名豪宅帝寶屋主的個資後，以偽造借據，身分證件等方式，製造假債權，還佯裝是被害人收取法院文書，意圖讓偽造支付命令，經法院認定「合法」，胡等人偽造25億的假債權，但幸好及時查獲，尚未造成被害人損失，全案依偽造文書等罪，移送台中地檢署後，檢方命請回。

一名知名化工大廠的廖姓董座在今年8月間，在台中地院查詢自己的民事案件時，意外發現有遭人聲請支付命令，因該件債權，廖完全沒有印象，因此趕緊通知公司法務調查，才查出疑有歹徒以偽造假債權的方式，向法院聲請支付命令，歹徒還疑似掌握他的個資，所以提早領走法院通知文書，讓他被蒙在鼓裡，廖趕緊通報台中市警局介入調查。

台中市刑大科偵隊獲報後，經過約2周的蒐證，發現胡姓（48歲）、宋姓（32歲）、梁姓男子（28歲）等三人涉有重嫌，全案由台中地檢署檢察官洪瑞君指揮偵辦後，展開搜索，查出胡等人掌握部分住在帝寶的政商名賈的地籍、戶籍、建物謄本及個人資料，再以偽造身分證、借據、假債權方式，分別向台北、士林、台中地院聲請支付命令，6件支付命令的假債權達25.6億，其中一件的連帶保證人達十多人。

檢警調查，遭胡等人假造債權的被害人有21人，但幸好支付命令都尚未經法院裁定，被害人尚未謀受損失，胡等人為了讓被害人被蒙在鼓裡，因此偽造假債權向法院聲請支付命令後，再偽造被害人的身分證件，前往被害人的住處或是郵局，矇騙大樓保全、郵差，以取得法院文書，讓被害人收不到法院文書後，讓法院認定被害人對支付命令沒有爭執，而判裁准支付命令。

胡、宋等二人到案後，承認犯行，另涉案的梁姓男子仍在逃，全案依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌移請台中地檢署後，檢方命二人請回。