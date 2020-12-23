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高院批張淑晶耗費國家司法資源 誣告惡意「節節高升」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶爭議不斷，她先是要求房客在契約上簽上「連帶保證人」，事後再對這些連帶保證人提告詐欺，相關事件在2014年爆發。台灣高等法院今就張婦所犯23項犯罪事實逐一檢視，撤銷新北地院部分判決改判，合併執行刑8年6月，較一審7年來得重，且另外詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。

高院指出，張淑晶（51歲）有眾多房間出租，可以說是從事租賃的專業出租人，她又自稱有大學畢業，應該有相當的是裡認知能力。在本案中卷宗內，從張淑晶對承租人提的民事訴訟狀，都是她具名撰寫，且依照她和承租人的對話或簡訊，都常說要提告或「法院見」，可見她對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度。

高院認為，張淑晶明知部分狀況不是真的，卻仍執意虛構申告，還變造證據強化申告內容，還大量「濫訴」想置被訴訟人受牢獄之災，惡性明顯。高院批張婦嚴重浪費司法資源，應加以嚴懲。

張淑晶對多名承租人、契約所載的連帶保證人提告，大部分都是因承租人表達想終止租約後，她隨即前往地檢署提告，甚至同日對多組承租人提告。檢察官對部分被害人不起訴處分後，張淑晶仍不斷以其他事由再提告，像是承租人未繳納租金、侵占鑰匙、磁扣、電卡、遙控器，或是房屋裝潢受損，都成提告事由。

高院也指出，像是壁紙破掉、管線不通、膠條脫落，且只要有養寵物的，都會被張淑晶告毀損，原因不外狗毛堵塞馬桶與水槽、小狗抓壞沙發、小狗毀損壁紙等，甚至還提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書，明顯是要讓他人受刑事處分。

在誣告罪部分，高院認為張淑晶明知被害人等多為經濟弱勢，利用承租人急於承租房屋、法律知識薄弱且多不願涉訟的心態，用話術使承租人在連帶保證人欄位簽名，再無端發動司法偵查權，輕易對承租人及連帶保證人欄位填載姓名之人提起告訴，甚至對象還包括未成年人。高院認為她的壓迫手段大量耗費國家司法資源，且在被害人或檢方不起訴時還不收斂，誣告惡意「節節高升」，一審量刑過輕，有必要撤銷改判。

張淑晶各項犯罪的證人，雖然是訂租賃契約的承租人、記載的連帶保證人，高院也在判決一開始就說明他們的身分關聯性及類似性，不必然可認定證詞受污染，法官認定張淑晶犯罪的憑證，除證人陳述外，還包括租賃契約、照片、通聯對話、簡訊內容等佐證，不是沒補強證據。

台灣高等法院認為張淑晶的壓迫房客的手段大量耗費國家司法資源，且在被害人或檢方不起訴時還不收斂，誣告惡意「節節高升」，一審量刑過輕，撤銷改判為8年6月。此外，張婦另犯詐欺、強制罪部分，一審處1年2月得易科罰金之刑，上訴遭駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院認為張淑晶的壓迫房客的手段大量耗費國家司法資源，且在被害人或檢方不起訴時還不收斂，誣告惡意「節節高升」，一審量刑過輕，撤銷改判為8年6月。此外，張婦另犯詐欺、強制罪部分，一審處1年2月得易科罰金之刑，上訴遭駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

張淑晶

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