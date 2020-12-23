台中前議長張宏年鉛中毒指數367 兒子：父親已像植物人

台中市中醫診所鉛中毒事件造成38名患者鉛中毒，受害者前台中市國民黨市黨部主委陳明振的太太在先生、議員張彥彤陪同下現身，訴說鉛中毒之苦。張彥彤透露，他父親前議長張宏年鉛中毒指數高達367，「已經跟植物人沒什麼兩樣」，每天需要24小時看護，生活無法自理，但盛唐中醫院長呂世民毫無悔意，還想每人賠償100萬元了解。

台中市議員張彥彤說，目前所有受害者都在公訴罪，過失傷害罪、過失重傷害罪要自己提告，所有受害者至少有38位，目前只有8人增加提告，呼籲大家一定要出面，捍衛自己權益，他的服務處願意幫忙，可撥打電話（04）23726250。

台中市法制局長李善植表示，感謝議員張彥彤對本事件的關心，也感激議員提供救濟管道協助被害人，法制局將會將各類法律資源轉知被害人，並提醒被害人法定告訴期間的規定。

張彥彤說，現在偵查庭結束可以公開講很多事，盛唐中醫呂世民毫無悔意，一直向檢察官強調，不是要用鉛，而是要用汞，檢察官詢問，「一個是禁藥、一個禁止內服」，呂世民推給藥商說自己被陷害。檢察官詢問「為何要用汞？」呂世民說為了救人，張彥彤怒斥「這種鬼話講的出來？」

張彥彤說，盛唐中醫比九褔過份，九褔受害者指定要吃五寶粉或八寶粉，呂世民收費高，禁藥直接加在連續包裝的中藥粉內，閃也閃不掉，在偵查庭沒有悔意，看到他就鞠躬道歉。他們的律師之間彼此有認識，對方律師詢問當事人要不要和解？呂世民希望賠償受害者每人100萬。

張彥彤不諱言，如今躺在醫院，24小時請看護照顧，生活無法自理，「我父親現在跟植物人沒什麼差別」，以他父親擔任過議長的身分、鉛中毒指數367這麼嚴重，都想用100萬處理掉，其他受害者若無提告，可以得到多少賠償？解毒的費用這麼高，沒有提告對方就繼續拖，追溯期過受害者就什麼權益都沒有了。

張彥彤說，公訴罪檢察官會起訴，過失傷害罪、過失重傷害罪要自己提告，你不提告，對方就不會重視你，或許盛唐中醫有陸續和每一位受害者談和解條件，但若受害者受到永久性傷害不可逆，無法接受和解條件，就跟服務處聯繫，他會請法制局在市議會臨時會後，再召集所有受害者一起討論。

記者近午打到盛唐中醫，詢問是否院長能否說明，對方接電話小姐說，「院長不在」，問有沒有看診，電話那頭遲疑一下說，「沒有」。目前無法得知呂世民的回應。