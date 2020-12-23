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工地泥漿汙水染黑景美溪 台電纜線包商久弘工程遭罰
台北市環保局昨接獲文山區民眾反映，指景美溪遭不明泥漿水汙染，稽查人員立即赴現場循溪邊追蹤排放源，查獲廢水來自老泉溪抽水站附近、由「久弘工程有限公司」負責的工地所流出，已依違反水汙染防治法，處3萬到300萬元罰鍰，同時也要求久弘工程立即停止排放汙水。
稽查大隊長顏伶珍表示，稽查大隊獲知文山區景美溪面有大面積泥漿狀汙水後，稽查人員立刻前往民眾陳情地點，發現有灰色泥漿廢汙水，往上溯源，循線查獲位於老泉溪抽水站周邊，一處由久弘工程承攬的台灣電力公司電纜管線工程，現場作業泥漿廢水正由側溝流向景美溪，確定為久弘工程工區所產生的大量泥漿水，隨溝渠汙染景美溪。
環保局指出，久弘工程雖設有廢水處理設備，但疑因廢水量超過防治設備處理能力，未能有效防治導致泥漿水直接排入景美溪中，由於汙染事證明確，除依違反水汙染防治法第30條第1項第2款規定告發，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰，現場也要求該公司立即停止排放及改善。
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