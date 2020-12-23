薑母鴨好貴！吃完酒測值剛好0.25 他繳4萬獲緩起訴

冬天來臨，民眾喜歡吃鍋物暖身，但應注意含有酒精的湯頭恐造成酒駕，桃園連姓男子吃完薑母鴨騎車，被警方攔停酒測，呼氣值正好達刑法公共危險罪的0.25底線，被依酒駕現行犯送辦，檢察官考量，連無前科、態度良好，予以緩起訴1年，並命他向公庫繳4萬元，參加法治教育1場。

檢警調查，連男（44歲）10月25日晚上在八德1間薑母鴨店吃飯，因湯頭有摻入酒精烹煮，他喝了好幾碗後隔天凌晨騎機車要回家，1點多行經桃園區建華街遇到警方攔查，施以呼氣酒測值剛好達每公升0.25毫克。

警方隨即依公共危險現行犯將他逮捕、移送；檢方訊時，連坦承有吃含有酒精的薑母鴨，未等酒精完全消退就騎機車上路，且有警方酒測單、舉發違規單佐證，檢方認定他犯嫌明確。

不過檢察官考量，連男沒有前科、素行佳，犯後也坦承沒狡辯，態度良好，考量所犯公共危險罪是死刑、無期徒刑及最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，認為他經此教訓應知謹惕，予以緩起訴處分，但命他應向國庫繳4萬元，參加法治教育1場。 薑母鴨示意圖。圖／報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康