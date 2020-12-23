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不爽言語挑釁 受刑人重拳打碎眼鏡插瞎對方判刑定讞！
王姓受刑人前年在台北監獄認為江姓受刑人故意挑釁，徒手揮拳毆打江的臉部，導致眼鏡破裂插瞎江的右眼，一、二審均依重傷害罪判刑3年2月，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，王、江2018年8月是同在台北監獄的受刑人，兩人在監獄中工廠聊天，王認為江的言語故意挑釁，心生不滿，出拳毆打江造成眼鏡破裂，碎片插入江的右眼，導致江右眼破裂、視網膜剝離、創傷性白內障等，治療後仍失明。
王坦承犯行，供稱只是想打江，沒有要弄瞎他；法院認為，王雖故意傷害江，造成右眼失明、生理上殘缺，但考量王坦承犯行，也和江在審理中達成和解，一、二審依重傷害罪判刑3年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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