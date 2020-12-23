謝依涵殺人「媽媽嘴」老闆要連帶賠 提再審還是輸

「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，被害人張翠萍的母親李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人再提再審，主張張婦體內的安眠藥濃度記載是未經斟酌的新事證，台灣高等法院民事庭今駁回。

呂炳宏等人的律師指出，今年5月8日閱另件民事損害賠償卷宗時，發現法醫研究所有新的回函，指張翠萍若服用安眠藥將迅速昏迷，但侯姓證人卻說看到張婦經過時，她還轉頭對視，郭姓女店員也說死者沒喝可可，主張謝依涵不是在營業時間內殺害死者。

呂等人的律師說，沒有張翠萍當晚在店內進食的證據，且謝女的衣服沒有血跡反應，若來回紅樹林耗時14分鐘，但證人說謝女晚上9點前離開店內最多10分鐘，時間上顯然不足行凶。

但於這種說法，不僅張母的律師反對，法官也質疑是否符合提起再審之訴的要件。張母的律師主張刑事判決已認定張翠萍是「逐漸昏迷」，在咖啡店營業時間內下藥事實明確，認為原判決無違誤。

高院認為，當事人依民事訴訟法規定對於已確定的判決提再審之訴，須有該確定判決訴訟程序事實審言詞辯論終結前已存在的證物，因當事人不知有此證物存在，或雖知道，但無法提出，致前訴訟程序判決時未斟酌該證物，且須法院若斟酌該證物後，當事人可以獲得較有利的裁判，才構成再審事由。

而報告、鑑定書及其他證人證詞等證物，都存在於刑案卷宗內，呂炳宏等3人並無不知有這些證物存在或不能使用的情形。至於呂炳宏等3人實測熱可可降溫過程而作成的說明及光碟，高院認為是本件再審程序才提出的證物，與規定不符。

高院再審民事庭表示，雙方在前訴訟程序審理時，都不爭執張翠萍是在媽媽嘴咖啡店內遭謝依涵下藥，況且安眠藥劑並非在服藥後旋即癱瘓、失去意識，而是「漸次」達到嗜睡昏迷程度，無法推論謝依涵是「下班離開媽媽嘴咖啡店後」才對張翠萍下藥致她立刻失去意識。再審合議庭認為呂炳宏等3人的再審主張無理，應予駁回。