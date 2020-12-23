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鉛中毒案40人受毒害！ 涉案名醫能復業？將移醫懲會審議

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市前議長張宏年一家4口向盛堂中醫診所負責人呂世明求診，在今年7月底爆發鉛中毒案，統計40人受害，呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等三人遭藥事法起訴，法官裁定各20萬元交保。

台中市衛生局今天說明，涉案中醫師呂世明、洪彰宏是否能復業？二人的中醫診所自行停業至明年1月5日，衛生局將依行政程序法要求2人在本月30日前陳述，移送醫懲會議決定，兩人最重面臨「廢止醫師證書｣處分。後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查 。

受害者最嚴重是張宏年，當時測出鉛中毒指數高達364.84ug/dL，腦部受損超過40％，至今仍臥床，無法言語。揭發鉛中毒案的張宏年之子，現任台中市議員張彥彤現在還在接受解毒療程。醫師表示，鉛中毒是全身器官傷害，而且會累積在骨頭內，並不會完全解毒。

衛生局說明，台中盛唐、九褔及欣隆藥業有限公司因不當醫療致患者鉛中毒，截至目前血中鉛含量超標人數計40人，其中盛唐中醫診所28人、九褔中醫診所12人，該案經台中地方檢察署偵查終結，依違反藥事法、刑法等案件提起公訴，兩家診所目前皆已自行停業至明年1月5日。

衛生局表示，經檢視起訴書內容及持續調查事證，為釐清醫師呂世明、洪彰宏除涉及醫師法第25條第一款業務上重大或重複發生過失行為外，是否涉及其他應移付懲戒款項，衛生局將依行政程序法要求2人在本月30日前陳述，相關資料移送醫懲會議，由懲戒委員合議做出決定。

衛生局說明，後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查，呼籲中藥商及醫師應秉持專業道德良知，遵守藥事法及醫師法等規定，切勿心存僥倖、罔顧病患健康，衛生局將持續加強稽查抽驗，嚴懲不法。

台中市衛生局長曾梓展說，衛生局將持續加強稽查抽驗，嚴懲不法。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局長曾梓展說，衛生局將持續加強稽查抽驗，嚴懲不法。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局統計，中醫診所鉛中毒案受害者高達40人，台中市法制局會同消基會協助受害者向法院提起團體訴訟。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局統計，中醫診所鉛中毒案受害者高達40人，台中市法制局會同消基會協助受害者向法院提起團體訴訟。圖／台中市衛生局提供
台中盛唐中醫診所在鉛中毒案爆發後停診，至今大門深鎖未營業。記者趙容萱／攝影
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