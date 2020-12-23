陳沂遭辱「狗畜」怒求償！法院判陳為民確定要賠6000元

網紅陳沂前年批評「中華民國大部分志願役都是廢物」，國防部在臉書發表聲明，藝人陳為民則留言「告死這狗畜」，被陳沂告上法院求償50萬元，台北地方法院簡易庭判陳為民應賠償6000元，案件上訴，合議庭今駁回上訴，陳為民確定要賠陳沂6000元。

陳沂主張，她2018年8月認為中華民國志願役軍中亂象、霸凌、罔顧人權，而在臉書發表個人意見，國防部同年月27日在「國防部發言人」臉書專頁發表聲明，但陳為民身為公眾人物，卻在聲明下方留言「告死這狗畜」侮辱她。

她認為，陳為民以「狗畜」謾罵她，明顯侵害她的名譽，且她身為知名新生代主持人，陳為民則是資深演藝人員，兩人均是社會、媒體矚目的公眾人物，享有一定的社會地位，言行舉止也容易受到關注，要求陳為民賠償50萬元。