經營盜版網站熱門電影隨便看 前立委韓籍女婿要入獄！

前立委梁牧養的韓籍女婿趙善明架設號稱國內最大非法影音網站「ishowfile」，以點數回饋方式鼓勵會員上傳盜版影片，網站提供「冰雪奇緣」、「美國隊長２：酷寒戰士」等多部熱門院線片讓會員下載，智慧財產法院依違反著作權法判趙善明1年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

梁牧養的女兒梁連瑛也被控違反著作權法，但一、二審均認定她未參與經營網站，獲判無罪確定。

擔任華物國際公司負責人的趙善明，以公司名義向中華電信承租機房，再委由他人自2013年10月起架設「ishowfile」網站；2015年4月1日起招收會員，會員可透過付費購買點數兌換下載或線上觀看電影、戲劇、節目，並提供程式供會員下載，平台有「玩命關頭7」、「超人」、「全面啟動」等66部熱門電影，讓會員線上觀看或下載。

迪士尼、華納、福斯、派拉蒙等8家片商認為著作權嚴重受到侵害共同提告，檢方依違反著作權法起訴梁連瑛、趙善明。法院審理時，趙善明否認犯罪，但根據相關網站截圖、程式等，且網站伺服器中也確實存有大量影片檔案，加上證人證述，認為趙善明犯罪事實明確。