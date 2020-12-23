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經營盜版網站熱門電影隨便看 前立委韓籍女婿要入獄！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

前立委梁牧養的韓籍女婿趙善明架設號稱國內最大非法影音網站「ishowfile」，以點數回饋方式鼓勵會員上傳盜版影片，網站提供「冰雪奇緣」、「美國隊長２：酷寒戰士」等多部熱門院線片讓會員下載，智慧財產法院依違反著作權法判趙善明1年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

梁牧養的女兒梁連瑛也被控違反著作權法，但一、二審均認定她未參與經營網站，獲判無罪確定。

擔任華物國際公司負責人的趙善明，以公司名義向中華電信承租機房，再委由他人自2013年10月起架設「ishowfile」網站；2015年4月1日起招收會員，會員可透過付費購買點數兌換下載或線上觀看電影、戲劇、節目，並提供程式供會員下載，平台有「玩命關頭7」、「超人」、「全面啟動」等66部熱門電影，讓會員線上觀看或下載。

迪士尼、華納、福斯、派拉蒙等8家片商認為著作權嚴重受到侵害共同提告，檢方依違反著作權法起訴梁連瑛、趙善明。法院審理時，趙善明否認犯罪，但根據相關網站截圖、程式等，且網站伺服器中也確實存有大量影片檔案，加上證人證述，認為趙善明犯罪事實明確。

士林地院一審認為趙善明意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人著作財產權，判1年10月徒刑；另難以認定梁連瑛有經營非法網站，判無罪；智慧財產法院二審駁回上訴，仍判趙善明1年10月徒刑、梁連瑛無罪；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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