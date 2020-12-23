男子嗆警「燒妳Ｘ咧燒酒」辯習慣用語 法官不信判刑3月

戴姓男子今年8月晚間在新竹一間韓國餐廳用餐，結帳時和店員發生衝突，警方獲報到場，戴盛怒之下竟嗆警「燒妳Ｘ咧燒酒」，結果當場遭警方逮捕；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判戴3月徒刑。

戴男雖辯稱沒有侮辱公務員，「燒妳Ｘ咧燒酒」只是習慣性言語，但法官指出，戴的言詞出現在員警依法執行職務期間，屬刻意對員警且具有針對性、侮辱性言語，措辭明顯含有不雅、輕蔑意含，並非無意義習慣性用語。