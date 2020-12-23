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不滿護理師詢問 莽男手機投訴還開免持嗆：不要被撞到

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在今年6月間因手被割傷，前往衛福部豐原醫院治療，但他不滿潘姓護理師未馬上治療，態度囂張站在病床上嗆聲「護士就囂張」，還作勢毆打潘女，但被保全阻擋，張隨後以手機撥打醫院電話投訴，過程中開啟免持聽筒「看到公車要小心，死角多、不要被撞到」等語，全案由醫院提出違反醫療法告訴，台中地檢署今偵結起訴。

起訴書指出，張姓男子在今年6月8日凌晨4時許，因手遭割傷到衛福部豐原醫院治療，張到院後由潘姓護理師檢傷，張不滿院方沒有馬上治療，因此對潘的檢傷過程及提問，趕到不悅，自認遭到刁難，因此站在病床後，咆哮「你們服務就囂張、護士囂張、不用大生，我沒有罵你，不然去報警」，隨後還作勢毆打潘女，不過馬上就被保全制止。

警方獲報到場後，張姓男子持續表達不滿，還拿手機撥打醫院電話投訴，過程中開啟免持聽筒，張提高音量恐嚇「豐原說大不大、說小不小，看到公車要小心，死角很多，不要被撞到，騎機車要小心」等語，全案由衛福部提告違反醫療法。

張姓男子到案後否認涉案，辯稱是潘姓護理師態度不佳，但他跟護理人員的對話都已忘記，台中地檢署偵結，認定潘女指證歷歷，且地檢署有受理醫療暴力通報單在券，認定張違反醫療法，依法起訴。

台中市張姓男子在今年6月間因辱罵護理人員，遭台中地檢署依違反醫療法起訴。圖／報系資料照
台中市張姓男子在今年6月間因辱罵護理人員，遭台中地檢署依違反醫療法起訴。圖／報系資料照

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