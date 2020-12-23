直播罵髒話判有罪 法官：期待「館長」可以反躬自省

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢直播指網路公民老師羅文是「螺紋保險套」、並口出穢言、罵髒話，法官判「館長」有罪，處拘役20日。判決說，判刑是期待「館長」能反躬自省、謹言慎行，深切權衡對公眾發言的影響層面，切莫再逞一時之氣，任意採取攻訐他人的言論。

羅文於2019年7月9日發影片批評「館長」是「新民粹型領袖」等，「館長」9月4日在直播平台回擊，嗆羅「關於這個螺紋保險套真是幹XX老XX的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我幹XX老XX勒」、「羅文我幹破恁叨」。

判決說，「館長」稱不滿羅文在Youtube頻道「羅文好公民」對他評述，本於發洩情緒的動機，對羅文人身攻訐，而不以理性方式透過平台彼此對話、探討對社會議題的不同意見，辱人已達到貶損羅文名譽、尊嚴的程度，也造成羅文心理上的難堪、不快。

不過，判決認為，「館長」最終勇於認錯，當庭表示自己確實責無旁貸，並願深切檢討自己，避免以後因過度情緒作用而再度觸法，有悔悟態度；「館長」雖未與羅文成立調解，但事發後曾多次請律師出面與羅洽談求償事宜，並非毫無彌補損害之意。