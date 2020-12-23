人夫出軌稱深深迷戀小三肉體與床上功夫 還作證袒護她

1名男子在飯局認識離婚的越籍高姓女子，花150萬元幫她購屋。翁姓妻子察覺丈夫態度變冷淡，性生活減少，追問才知他有小三。丈夫向妻子認錯，稱深深迷戀高女的肉體與床上功夫，會斷絕往來但又故態復萌。翁女以高女侵害配偶權求償150萬元，高女否認與高夫有性愛關係。基隆地院審結，依相關事證認定高女侵害翁女配偶權，判賠精神慰撫金50萬元。全案可上訴。

翁女提告指出，她與丈夫結婚32年，育有2子，原本幸福。丈夫去年2月被派到新北市雙溪區工作，住在宿舍，周末才返家。初期生活仍屬正常，但幾個月後明顯感受丈夫態度冷淡，夫妻性生活次數明顯減少，詢問是否另有他人，丈夫坦言去年3月間與包商飯局中認識高女，已發生數十次性行為。

翁女說，丈夫去年10月間在基隆為高女購買房子，頭期款和裝潢費花費150萬，更令她難受。去年12月28日她打電話給高女，表明不會離婚，並要求返還150萬。高女竟嗆聲丈夫一定會離婚，玩女人難道不用花錢。

翁女說，她找來二哥與夫家親人懇談，丈夫表示會與高女斷絕來往，並改通勤上班，不料不久又以加班為藉口，凌晨才返家。今年年5月1、2日放假也稱加班晚歸，詢問丈夫得知仍與高女交往，幾近崩潰，無法入眠。

雙方家人隔日再次協談，翁夫簽署自白書及切結書請求原諒。自白書中稱與高女常常晚上長談，談著、說著就上床了，高女床上能耐，讓他深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎每月上床5到7次。翁女指高女以背於善良風俗方法，不法侵害她的配偶身分法益，令她身心飽受煎熬，求償150萬。

高女答辯，翁夫的自白書、切結書內容由翁女打字，與她有關部分均非事實，她沒有侵害翁女的配偶權。她在今年5、6月以前並不知翁夫有妻子，她和他也沒有性愛關係或親密肢體接觸。過去是翁夫來找她，不是她去找翁夫。她還曾遭翁女辱罵為妓女，但她不想理會，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，依翁女提出的戶籍謄本、建物登記謄本、翁夫銀行存摺影本及自白書、切結書、諮商證明等事證，認定翁女主張屬實。

翁夫自白書中說，去年3月左右有包商朋友提起高女可以做他女朋友，他回說有太太小孩。高女後來常聯絡他幫忙，甚至載送她女兒跟她去看病，漸漸的常深夜長談，談著、說著就上床了，還說深深迷戀高女的肉體與床上功夫。

法官說，高女否認翁女的主張，但自白書、切結書由翁夫簽署且承認，翁夫的姊姊也證稱弟弟曾對她說相關情節，認定合於翁夫本意。

翁夫雖也證稱自白書、切結書內容不實，但法官指他非毫無智識，若認為內容不實，為何願意簽署。翁夫簽署自白書、切結書後仍與高女聯繫，今年10月間還到高女家中會面，顯見仍望與高女交往，說出迴護高女的話不足採信。