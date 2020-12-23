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張淑晶誣告還想「法律解決」 高等法院加重判9年8月
女房東張淑晶因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑，台灣高等法院今認為張婦是專業租屋人，數度強調要用訴訟「法律解決」，甚至還變造證據、對涉世未深的少年提告，誣告罪加重改判為8年6月，另外1年2月得易科罰金部分上訴駁回。
張淑晶（51歲）犯的誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，一審就每次犯行分別判7、8個月徒刑。
新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。
高院去年9月行準備程序時，曾承租房屋的陳姓女子表示，她大二時租屋，發現洗澡時水會淹到腳踝，馬桶的糞便也沖不下去，還被「偷電」，同學上網貼文示警，卻遭張婦控妨害名譽，檢察官偵辦時問她們「要不要告張淑晶誣告？」。
陳姓男子和兒子則是在2014年8月5日遭張淑晶告侵占、偽造文書和毀損，張婦的理由是陳是「連帶保證人」，不過檢方認為她虛構事實、提不出證據，提告是意圖讓陳姓父子受刑事處分，犯誣告罪。陳向合議庭抱怨張淑晶的新聞一再上電視，應加以嚴懲。
今年5月18日高院開庭時，張淑晶不僅遲到，竟然還要求法官不准其他人旁聽，法官回「這是公開的（審理），又不是什麼秘密」。
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