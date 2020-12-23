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貨車司機因興趣上網買槍來改 但沒做這件事獲法官減刑
台中市侯姓男子涉嫌在2010年間在屏東縣透過網路，買進一把模擬槍、子彈，侯在2010年至2011年間，在屏東縣鹽埔鄉某處將模擬槍改造成具有殺傷力的手槍，警方在今年4月間前往搜索，查獲手槍、子彈，台中地院審結，認定侯為興趣改槍，但沒有擊發過，情堪憫恕，依法減刑，判2年7月，併科8萬，可上訴。
判決書指出，侯姓男子已婚貨車司機，育有子女，在2010年間，從網路買入價格不詳的模擬槍一把，還以另以每發子彈800元購入22發子彈，他在2010年至2011年間，在屏東縣鹽埔鄉某處改槍，以電動鑽床、鑽針，將槍管貫通後，製造成一把具有殺傷力的改造槍。
台中市烏日警分局在今年4月13日，前往台中市北區太原路的侯住處搜索，查獲涉案手槍、子彈，經鑑定後，手槍具有殺傷力，查獲的22發子彈中，有16發子彈具有殺傷力，侯在警詢時辯稱，只是因為興趣改槍，改完槍後，從來沒有試射、擊發過。
台中地院審結，認定侯姓男子犯行明確，不過侯在偵審期間，配合度極佳、始終坦承犯行，且侯辯稱涉案槍彈從未擊發過，也無證據顯示，侯有曾擊發過槍彈，認為全案的主觀惡性及大量製造、擁槍自重、專門恃槍為非做歹之徒不同，情節尚堪憫恕，酌予減輕其刑，依槍砲罪，判刑2年7月，併科8萬元，可上訴。
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