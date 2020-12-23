統一投信副總等4人交保 北院：檢方舉證不足

北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，今天聲押統一投信副總闕志昌等4人。北院深夜說，4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌檢方舉證不足，雖有勾串之虞，仍認具保足以替代羈押。

台北地方法院深夜裁定闕男新台幣250萬元交保、經理人郭士慶以80萬元交保、孫民承200萬元、研究員俞建業30萬元。

裁定指出，闕志昌等4人限制出境、限制住居，於本案偵結前不得與共同被告及相關人士討論本案案情（如有違反將構成羈押事由）。

北院指出，被告闕志昌等4人涉犯背信罪、特別背信罪部分，經檢察官提出卷內事證，足認犯罪嫌疑重大；但4人涉犯其餘罪嫌部分，檢察官未盡解釋證明之責，難認犯罪嫌疑重大。

北院指出，4人均有固定工作、居所及須扶養之人，依卷內資料未見他們有逃亡的動機及意圖，依現有事證，難認有逃亡之虞。

裁定指出，關於本案部分經過，闕男等4人所述尚有出入，且部分被告有刪除手機內容行為，有事實足認有勾串之虞。

北院指出，4人所涉犯罪為危害勞動基金利益，有羈押原因，但考量本案相關事證已扣案，審酌目前檢方偵辦案件進度、犯案手法、買賣股數、致生損害金額等情節、公共利益維護、被告人身自由受限制程度，經斟酌比例原則，認定4人以具保及其他手段，應足以替代羈押處分。

台北地檢署晚間指出，待收到裁定後，經檢察官研議再決定是否提起抗告。

檢廉查出，統一投信公司是接受基金運用局全權委託的代操業者，游迺文利用他擁有管理、督導及考核等權限，違法指示闕違背專業投資判斷，以公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠東公司股票，藉以讓同案寶佳資產執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元順利出脫持股套現獲利。

統一投信等公司代操的勞動基金資金，包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金。

北檢昨天搜索3個處所，帶回被告闕志昌等4人，由廉政署初步詢問後，今天凌晨移送北檢複訊。

經檢察官訊問後，今天清晨認為統一投信資深副總闕志昌等4人與游迺文為共犯，涉犯證券投資信託及顧問法、證券交易法操縱股價等罪嫌重大，且4人在被拘提前，急刪手機重要訊息，明顯有湮滅事證及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。