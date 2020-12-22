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勞金案聲押統一投信4人失敗 法官：證據已扣案
檢廉偵辦勞動基金炒股案，今天凌晨聲押統一投信資深副總經理闕志昌等4人，法官晚間裁定駁回，諭令4人交保；裁定說，闕等人涉背信、特別背信罪嫌疑重大，但檢方未舉證他們另涉其他重罪。
法官裁出的4名被告交保金額，分別是闕志昌250萬元、統一投信經理人郭士慶80萬元、統一投信孫民承200萬元、統一投信研究員俞建業30萬元。
台北地院裁定指出，闕志昌等4人涉犯背信罪、特別背信罪，據檢察官提出事證，足認犯罪嫌疑重大，但他們涉犯其餘罪嫌，檢察官卻未釋明。
闕志昌等均有固定工作、居所以及須扶養之人，偵查卷內資料，未見他們有逃亡的動機及意圖，難認有逃亡之虞。
裁定說，關於炒股案部分案情，闕等4人所述有出入，且有人已刪除手機內容，有勾串之虞，不過，他們所涉犯罪固然危害我國勞動基金利益，有羈押之原因，但考量相關事證已扣案，經斟酌比例原則，命4人具保併限制出境、出海、住居即可，駁回檢方羈押禁見聲請。
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