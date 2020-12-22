聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞金案聲押統一投信4人失敗 法官：證據已扣案

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

統一投信公司資深副總經理等闕志昌。記者賴佩璇／攝影。
統一投信公司資深副總經理等闕志昌。記者賴佩璇／攝影。
檢廉偵辦勞動基金炒股案，今天凌晨聲押統一投信資深副總經理闕志昌等4人，法官晚間裁定駁回，諭令4人交保；裁定說，闕等人涉背信、特別背信罪嫌疑重大，但檢方未舉證他們另涉其他重罪。

法官裁出的4名被告交保金額，分別是闕志昌250萬元、統一投信經理人郭士慶80萬元、統一投信孫民承200萬元、統一投信研究員俞建業30萬元。

台北地院裁定指出，闕志昌等4人涉犯背信罪、特別背信罪，據檢察官提出事證，足認犯罪嫌疑重大，但他們涉犯其餘罪嫌，檢察官卻未釋明。

闕志昌等均有固定工作、居所以及須扶養之人，偵查卷內資料，未見他們有逃亡的動機及意圖，難認有逃亡之虞。

裁定說，關於炒股案部分案情，闕等4人所述有出入，且有人已刪除手機內容，有勾串之虞，不過，他們所涉犯罪固然危害我國勞動基金利益，有羈押之原因，但考量相關事證已扣案，經斟酌比例原則，命4人具保併限制出境、出海、住居即可，駁回檢方羈押禁見聲請。

炒股 檢察官

延伸閱讀

勞金炒股案繼續燒！統一投信闕志昌250萬元交保

勞金弊案延燒統一投信遭搜索 金管會：監理沒停過

勞動基金弊案連環爆 金管會將嚴查投信經理人關聯戶

勞動基金案准押率高 聲押「統一投信幫」4人傍晚開庭

相關新聞

勞金炒股案繼續燒！統一投信闕志昌250萬元交保

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者共5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一...

勞金案聲押統一投信4人失敗 法官：證據已扣案

檢廉偵辦勞動基金炒股案，今天凌晨聲押統一投信資深副總經理闕志昌等4人，法官晚間裁定駁回，諭令4人交保；裁定說，闕等人涉背...

2筆政治檔案實體下落不明 國民黨告促轉會將言詞辯論

促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北...

男網友稱陸疫情嚴重要求匯2萬人民幣 女執意匯款幸遭阻

嘉義縣中埔分局昨天接獲銀行行員通報，指有1名59歲葉姓女子欲匯款至大陸銀行帳戶，疑遭詐騙，員警到場關心，教婦女用手機聯絡...

臉書留「蠢貨、笨蛋」遭台大生提告 黃士修：非針對人

行政院長蘇貞昌本月13日在臉書分享他將三倍券消費在台灣漫畫，引發核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰。黃...

結夥砍人搶劫是七年以上徒刑 卻因幫傷者包紮獲減刑

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓、余姓及通緝中彭姓友人持西瓜刀，將吳腿部砍傷強...

綠提刪政治團體相關規範 雷倩：針對性報復性個案立法

民進黨立委提案要修人民團體法部分條文，遭質疑針對婦聯會。婦聯會主委雷倩今受訪表示，這件提案是內政部與立法院民進黨團聯手夾...

華南「土地婆」丈夫想做無本生意 14年挪上億二審重判

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米涉侵占客戶1億1980萬款項，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院依銀行法等罪...

疫情趨緩演唱會開辦 情侶檔假網拍五月天、蔡依林門票

余姓女子與李姓男友涉嫌上網拍賣演唱會門票、住宿券及餐券，收款後不寄商品，斷絕聯繫，4個月來向49人騙走20萬元；刑事局拘...

不滿室友用太多水電偷走80元 2人被判緩刑2年

高雄市陳姓與黃姓大學生因不滿同層陳姓室友用太多水電，竟趁陳姓室友出門，拿備用鑰匙闖入他的房間，並偷走80元現金，橋頭地院...

騙高中同學她有神通 女住持詐財2574萬判2年

台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，詐稱劉女身上不得有太多金錢，必須交由她保管，否則其父母身體會不好...

男揪眾擄人勒贖砍傷人還丟包 主嫌處4年8月

台南市陳秋彥等3人向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓友人等3人持西瓜刀砍傷腿部，強押至嘉義汽車...

熱門新聞

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

影／台74火燒車1人成焦屍 後車影像直擊撞擊前19秒

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

旭富大火消防員徹夜守護 「川普」窩心送提神飲料加油

虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。