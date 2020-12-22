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勞金炒股案繼續燒！統一投信闕志昌250萬元交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者共5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，檢方訊後聲押闕志昌等4人，台北地院漏夜召開羈押庭，裁定4人都交保。

統一投信公司資深副總經理等闕志昌。記者賴佩璇／攝影。
統一投信公司資深副總經理等闕志昌。記者賴佩璇／攝影。

被告交保金是闕志昌250萬元、郭士慶80萬元、孫民承200萬元、俞建業30萬元，都自今天起限制出境8月，案件偵結前，都不得與同案被告討論案情，否則羈押禁見。

專案小組認為，闕志昌等人與游迺文為共犯，與同案被告均犯證券投資信託及顧問法等重罪；闕志昌等人被拘提前，緊急刪除手機內犯罪證據，被認為有滅證之實，闕等人涉重罪又有逃亡之虞，據以向法院聲請4人全部羈押禁見。

專案小組追查炒股案，稍早聲押主要嫌犯游迺文獲准，清查游的共犯結構，陸續查出寶佳資產執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢、研究員陳周倫涉案，聲押5人4人裁押，僅陳周倫獲諭知以50萬元交保。

勞動基金炒股案疑點重重，檢廉偵查動作一波接一波，迄今，只有游迺文一名公務員中箭落馬，案情「黑洞」究竟有多大？不得而知，待檢方再抽絲剝繭。

檢廉查出，唐楚烈、邱裕元為了炒作遠東百貨股價，2019年5月大量買入股票，今年4到7月陸續出脫持股倒貨，但股價在低檔徘徊，邱裕元於是找上台大同學游迺文，希望游能動用勞動基金承接遠百股票。

今年7月，寶佳唐楚烈邀游迺文前往台北市復興南路「馥邑隱廚」用餐，6萬元費用由唐買單，餐會之後，游迺文要求特定券商以每股24.75元買進遠百，復華的邱明強同時指示勞動基金以相同價格買遠百，順利協助寶佳出脫手中持股。

辦案人員查出，游迺文另與統一投信公司勾結炒股，前天對闕志昌等發動全案第4波搜索，複訊後決定再聲請羈押禁見闕志昌等人，擴大偵辦。

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