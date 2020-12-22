不轉型為政黨遭內政部廢止立案 婦聯會：針對性消滅

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案及清算。婦聯會提告，台北高等行政法院今上午開庭，雷倩親自出庭，婦聯會律師團主張內政部是針對婦聯會，違反行政程序法相關規定。庭末，法官孫萍萍諭知改訂明年1月26日開庭。

政黨法兩年緩衝期屆滿後，內政部限令婦聯會於今年4月26日前要依政黨法轉型為政黨，否則將予以解散，財產依法清算。婦聯會向內政部懇求成為其他組織，另向衛福部申請成為公益團體，但兩部會踢皮球，因此沒在期限內轉型。

婦聯會聲請停止執行，法院衡量公私益後，認為原處分一經執行，相關法律效果都是即刻發生且不可逆，也不可能透過金錢補償，對於婦聯會會員結社自由影響甚鉅。

合議庭認為政黨法缺乏無意轉型者空間，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞，今年5月7日裁定除不得收受政治獻金外，其餘均停止執行。

意即，在本案訴訟確定前，婦聯會暫時不用被廢止及清算。合議庭也認為，政黨法相關條文是否合憲仍有爭議，婦聯會將來提起本案訴訟，原處分是否違法應予撤銷，並非顯無理由。

本案訴訟今上午開庭，律師團表示，內政部是特別針對婦聯會，違反行政程序法第8條誠實信用等規定。婦聯會多次詢問可否轉為公益團體，其他人都可以，顯示是要消滅婦聯會，違反平等原則。政黨法第43條第2項存在非參選的政治團體空間。

婦聯會律師團指控內政部錯誤解讀適用法條及針對婦聯會。內政部委任律師反駁，「中華黃埔四海同心會」也是政治團體，政黨法施行兩年內實際上仍依政黨方式存續，內政部也命其改善、廢止處分，與對婦聯會作法一致。