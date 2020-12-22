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2筆政治檔案實體下落不明 國民黨告促轉會將言詞辯論

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午開庭，國民黨迄今無法提供「台灣謝雪紅處分案」和「帽簷自述」兩筆實體檔案，全案準備程序終結。

依促進正義轉型條例規定，各政黨擁有的「政治檔案」應收歸國有。國民黨前年10月向促轉會提出檔案清冊，共有4萬3095筆檔案。促轉會去年5月3日宣布，認定2萬筆並非政治檔案，予以排除，另有33筆檔案為政治檔案，依法要移交檔案局、收歸國有。

國民黨不服，向法院聲請停止執行。北高行認為並無「難以回復損害」的狀況，裁定駁回。國民黨提起撤銷訴訟，之前主張促轉會是楊翠代理主委，在沒正式主委之下作出的原處分不合法等理由。

促轉會與檔案局至國民黨完成31筆政治檔案移歸作業，2筆與二二八事件相關檔案即「台灣謝雪紅處分案」及「帽簷自述」，國民黨找不到實體檔案，無法移交。

今年5月26日，立法院同意楊翠出任促轉會主委。法官表示，政大回電表示目前沒有整理到孫中山紀念館館藏內有這兩本書。國民黨委任律師說，對照證人國民黨黨史館吳姓副主任說詞，應該當時掃描後把原本歸還捐贈人。

促轉會委任律師表示，政黨持有的政治檔案應移轉檔案原件是社會義務。「帽簷自述」上蓋有捐贈，理論上是連原本一起捐贈，證人說詞應非屬實。

雙方暫時沒證據要聲請調查。庭末，受命法官孫萍萍諭知全案準備程序終結，候核辦。也就是說，日後若合議庭認為無必要再開準備程序庭，將訂期日進行言詞辯論。

促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午開庭。圖／本報資料照
促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午開庭。圖／本報資料照

國民黨 促轉會

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