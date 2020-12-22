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臉書留「蠢貨、笨蛋」遭台大生提告 黃士修：非針對人

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

行政院長蘇貞昌本月13日在臉書分享他將三倍券消費在台灣漫畫，引發核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰。黃罵林「你們這些不懂經濟學的蠢貨⋯不用功讀書的小笨蛋」，遭林提告妨害名譽，士林分局今天通知黃到案說明，黃稱他的留言並非批評林，而是針對事。警方將此案函送士林地檢署偵辦。

蘇貞昌在個人臉書指出「三倍券，當然要用來支持台灣漫畫⋯在CWT56這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看」；黃士修在底下留言批評。

黃士修稱「蘇院長的意思是，自己的家人對三倍券政策都很消極，拖到快過期才把三倍券交出來，當作公關消費，順便做一波大內宣用掉嗎？ 唉唉唉，消費者的行為才是最誠實的啊」。

一名台大林姓大學生回覆「請問九月花跟十二月花對於經濟的貢獻差別在哪？」黃回「差別在政府一開始大內宣的乘數效應呀小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就下很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」。

林回「你怎麼確定我有沒有學經濟學，我問你的是乘數效果在哪一個月花不是應該都一樣嗎，答非所問」。黃再回「乘數效應需要時間啊，你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」，黃又回「你可以付我經濟學家教費了⋯不用功讀書的小笨蛋」。

林提告妨害名譽，士林分局今天通知黃到案說明，黃稱這個評價不是針對個人，是針對事，警方依規定受理案件，將函送士林地檢署偵辦。

行政院長蘇貞昌一篇三倍券文章引來核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰，黃遭林提告妨害名譽，今天到士林分局做筆錄。圖／翻攝自臉書
行政院長蘇貞昌一篇三倍券文章引來核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰，黃遭林提告妨害名譽，今天到士林分局做筆錄。圖／翻攝自臉書
行政院長蘇貞昌一篇三倍券文章引來核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰，黃遭林提告妨害名譽，今天到士林分局做筆錄。圖／翻攝自臉書
行政院長蘇貞昌一篇三倍券文章引來核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰，黃遭林提告妨害名譽，今天到士林分局做筆錄。圖／翻攝自臉書
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行政院長蘇貞昌一篇三倍券文章引來核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰，黃遭林提告妨害名譽，今天到士林分局做筆錄。圖／翻攝自臉書

黃士修

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