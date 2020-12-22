臉書留「蠢貨、笨蛋」遭台大生提告 黃士修：非針對人

行政院長蘇貞昌本月13日在臉書分享他將三倍券消費在台灣漫畫，引發核四公投領銜人黃士修與台灣大學林姓學生在底下留言筆戰。黃罵林「你們這些不懂經濟學的蠢貨⋯不用功讀書的小笨蛋」，遭林提告妨害名譽，士林分局今天通知黃到案說明，黃稱他的留言並非批評林，而是針對事。警方將此案函送士林地檢署偵辦。

蘇貞昌在個人臉書指出「三倍券，當然要用來支持台灣漫畫⋯在CWT56這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看」；黃士修在底下留言批評。

黃士修稱「蘇院長的意思是，自己的家人對三倍券政策都很消極，拖到快過期才把三倍券交出來，當作公關消費，順便做一波大內宣用掉嗎？ 唉唉唉，消費者的行為才是最誠實的啊」。

一名台大林姓大學生回覆「請問九月花跟十二月花對於經濟的貢獻差別在哪？」黃回「差別在政府一開始大內宣的乘數效應呀小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就下很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」。

林回「你怎麼確定我有沒有學經濟學，我問你的是乘數效果在哪一個月花不是應該都一樣嗎，答非所問」。黃再回「乘數效應需要時間啊，你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」，黃又回「你可以付我經濟學家教費了⋯不用功讀書的小笨蛋」。