「保護傘」餐廳潑穢物案 女店長要向4被告求償

台北市「保護傘」餐廳遭潑穢物案，檢方起訴4名涉案被告，台北地院今天傳喚男子莫凡出庭，莫凡認罪，法官詢問被害人周姓餐廳女店長有無和解意願，被害人表示沒有意願，稱考慮以刑事附帶民事請求莫凡等人賠償。

餐廳今年10月遭人潑雞屎，檢方偵查中羈押4名涉案人，日前依強制、毀損、公然暴行侮辱罪起訴李昭慶、李昭信兄弟檔、李氏兄弟的表哥江啟榮、莫凡，另起訴莫凡過失傷害罪嫌。

周姓女店長的委任律師張作詮、翁偉倫說，莫凡故意朝周女臉部、身體潑灑雞內臟，造成周女眼睛感染結膜炎，犯普通傷害罪，非過失傷害罪。

周女的律師主張，李昭信取得幕後主使人陳彥霖的6萬元應宣告沒收，周姓女店長的人身傷害、餐廳的破壞後更換廚具、付清潔費以及停業的損失，會一併計入求償金額。

莫凡說，他承認全部犯罪事實，強調潑糞時無意傷人，不是故意傷害周女；莫凡認為，他不清楚其他3人如何分工、不清楚主嫌身分，只因聽說有賺錢機會才幫忙潑穢物。