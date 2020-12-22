快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

「保護傘」餐廳潑穢物案 女店長要向4被告求償

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市「保護傘」餐廳遭潑穢物案，檢方起訴4名涉案被告，台北地院今天傳喚男子莫凡出庭，莫凡認罪，法官詢問被害人周姓餐廳女店長有無和解意願，被害人表示沒有意願，稱考慮以刑事附帶民事請求莫凡等人賠償。

餐廳今年10月遭人潑雞屎，檢方偵查中羈押4名涉案人，日前依強制、毀損、公然暴行侮辱罪起訴李昭慶、李昭信兄弟檔、李氏兄弟的表哥江啟榮、莫凡，另起訴莫凡過失傷害罪嫌。

周姓女店長的委任律師張作詮、翁偉倫說，莫凡故意朝周女臉部、身體潑灑雞內臟，造成周女眼睛感染結膜炎，犯普通傷害罪，非過失傷害罪。

周女的律師主張，李昭信取得幕後主使人陳彥霖的6萬元應宣告沒收，周姓女店長的人身傷害、餐廳的破壞後更換廚具、付清潔費以及停業的損失，會一併計入求償金額。

莫凡說，他承認全部犯罪事實，強調潑糞時無意傷人，不是故意傷害周女；莫凡認為，他不清楚其他3人如何分工、不清楚主嫌身分，只因聽說有賺錢機會才幫忙潑穢物。

傷害罪 潑糞

延伸閱讀

潑糞保護傘餐廳案 受害女店長出庭：沒意願和解

天女散花狂吐穢物撒滿身 女星驚爆不行了

影／「保護傘」潑糞嫌犯全交保！法院裁定理由曝光

「保護傘」餐廳潑糞案昨起訴 4嫌犯各5萬元交保

相關新聞

疫情趨緩演唱會開辦 情侶檔假網拍五月天、蔡依林門票

余姓女子與李姓男友涉嫌上網拍賣演唱會門票、住宿券及餐券，收款後不寄商品，斷絕聯繫，4個月來向49人騙走20萬元；刑事局拘...

華南「土地婆」丈夫想做無本生意 14年挪上億二審重判

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米涉侵占客戶1億1980萬款項，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院依銀行法等罪...

不滿室友用太多水電偷走80元 2人被判緩刑2年

高雄市陳姓與黃姓大學生因不滿同層陳姓室友用太多水電，竟趁陳姓室友出門，拿備用鑰匙闖入他的房間，並偷走80元現金，橋頭地院...

結夥砍人搶劫是七年以上徒刑 卻因幫傷者包紮獲減刑

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓、余姓及通緝中彭姓友人持西瓜刀，將吳腿部砍傷強...

騙高中同學她有神通 女住持詐財2574萬判2年

台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，詐稱劉女身上不得有太多金錢，必須交由她保管，否則其父母身體會不好...

男揪眾擄人勒贖砍傷人還丟包 主嫌處4年8月

台南市陳秋彥等3人向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓友人等3人持西瓜刀砍傷腿部，強押至嘉義汽車...

建達國際前總經理涉美化財報、協理掏空4298萬遭訴

建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而製造不實交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今...

勞動基金案准押率高 聲押「統一投信幫」4人傍晚開庭

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一投...

月繳騙躉繳... 郵局員工詐6億保費獨賠5千萬

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華...

活活打死年邁母親！女碩士患思覺失調症判關16年定讞

林姓留美女碩士患有思覺失調症，懷疑母親拿走她的刑事訴狀、施咒，徒手及持棍棒活活打死母親，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判...

不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元

屏東一名楊姓男子，因不滿住家附近的滷味店家營業時所產生的氣味，便與該店何姓負責人發生口角，過程中，楊男朝何男辱罵「王八蛋...

王文洋兒臉書帳號被盜 學弟判拘15日確定

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被訴無故變更他人電磁紀錄...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

影／中市火燒車造成1死 家屬哭喊為什麼會這樣

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。