快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結夥砍人搶劫是七年以上徒刑 卻因幫傷者包紮獲減刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓、余姓及通緝中彭姓友人持西瓜刀，將吳腿部砍傷強押至旅館，要求吳拿出30萬元。吳交付10萬元後被載往醫院救治，台南地院認陳等3人雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人，且與吳達成調解，酌量減輕其刑。

台南地院認陳姓、李姓、余姓被告等3人犯結夥攜帶凶器強盜罪，分處4年8月、4年5月及3年10月徒刑，可上訴。

台南地院認為，陳的目的，在於向吳索取財物，並無要以吳人身相贖之意，僅因吳身上錢財不足，才由吳聯絡夏姓友人匯款及自行持提款卡提款，最後取得不法所得共10萬元。

法官認陳並無藉由擄掠吳人身自由來換取相當對價之意，且最終僅取得10萬元，也與社會通念所認足供贖得人身安全自由對價，存有大幅落差，因此依法變更起訴法條為加重強盜罪名，另妨害自由、傷害、恐嚇等行為，則均為加重強盜行為所吸收，均不另論罪。

台南地院審酌，陳、李、余因一時失慮，致罹重典，且在本案犯罪過程中，雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，未再另施以暴力，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人。合議庭考量陳等人犯罪情節等，3人犯結夥3人攜帶凶器強盜罪，宣告法定刑最低度刑即有期徒刑7年，仍嫌過重，情堪憫恕，酌量減輕其刑。

合議庭認為，陳3人犯後均坦承部分犯行，且均與吳達成調解，分別量處4年8月、4年5月及3年10月徒刑，可上訴。

台南地院認為，陳、李、余因一時失慮，致罹重典，且在本案犯罪過程中，雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人。圖／本報資料照
台南地院認為，陳、李、余因一時失慮，致罹重典，且在本案犯罪過程中，雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人。圖／本報資料照

強盜 恐嚇

延伸閱讀

男揪眾擄人勒贖砍傷人還丟包 主嫌處4年8月

華銀襄理涉挪用客戶逾1.1億 二審判加重刑度

替代役收錢夾帶違禁品入監案 最後1人判刑定讞

打電話大聲指董事長和人有一腿 妨害名譽代價出爐

相關新聞

疫情趨緩演唱會開辦 情侶檔假網拍五月天、蔡依林門票

余姓女子與李姓男友涉嫌上網拍賣演唱會門票、住宿券及餐券，收款後不寄商品，斷絕聯繫，4個月來向49人騙走20萬元；刑事局拘...

華南「土地婆」丈夫想做無本生意 14年挪上億二審重判

華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米涉侵占客戶1億1980萬款項，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院依銀行法等罪...

不滿室友用太多水電偷走80元 2人被判緩刑2年

高雄市陳姓與黃姓大學生因不滿同層陳姓室友用太多水電，竟趁陳姓室友出門，拿備用鑰匙闖入他的房間，並偷走80元現金，橋頭地院...

結夥砍人搶劫是七年以上徒刑 卻因幫傷者包紮獲減刑

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓、余姓及通緝中彭姓友人持西瓜刀，將吳腿部砍傷強...

騙高中同學她有神通 女住持詐財2574萬判2年

台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，詐稱劉女身上不得有太多金錢，必須交由她保管，否則其父母身體會不好...

男揪眾擄人勒贖砍傷人還丟包 主嫌處4年8月

台南市陳秋彥等3人向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓友人等3人持西瓜刀砍傷腿部，強押至嘉義汽車...

建達國際前總經理涉美化財報、協理掏空4298萬遭訴

建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而製造不實交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今...

勞動基金案准押率高 聲押「統一投信幫」4人傍晚開庭

檢廉偵辦勞動基金炒股案，陸續收押勞金局投資組前組長游迺文、業者5人後，昨天搜索統一投信公司資深副總經理闕志昌，拘提統一投...

月繳騙躉繳... 郵局員工詐6億保費獨賠5千萬

瑞芳郵局張姓女業務員銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華...

活活打死年邁母親！女碩士患思覺失調症判關16年定讞

林姓留美女碩士患有思覺失調症，懷疑母親拿走她的刑事訴狀、施咒，徒手及持棍棒活活打死母親，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判...

不喜店家煮滷味有味 他罵一句「王八蛋」判賠3千元

屏東一名楊姓男子，因不滿住家附近的滷味店家營業時所產生的氣味，便與該店何姓負責人發生口角，過程中，楊男朝何男辱罵「王八蛋...

王文洋兒臉書帳號被盜 學弟判拘15日確定

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼，郭被訴無故變更他人電磁紀錄...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

影／中市火燒車造成1死 家屬哭喊為什麼會這樣

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。