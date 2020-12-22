結夥砍人搶劫是七年以上徒刑 卻因幫傷者包紮獲減刑

台南市陳姓男子向吳姓男子借款而有怨隙，去年9月6日傍晚以借錢設局，找來李姓、余姓及通緝中彭姓友人持西瓜刀，將吳腿部砍傷強押至旅館，要求吳拿出30萬元。吳交付10萬元後被載往醫院救治，台南地院認陳等3人雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人，且與吳達成調解，酌量減輕其刑。

台南地院認陳姓、李姓、余姓被告等3人犯結夥攜帶凶器強盜罪，分處4年8月、4年5月及3年10月徒刑，可上訴。

台南地院認為，陳的目的，在於向吳索取財物，並無要以吳人身相贖之意，僅因吳身上錢財不足，才由吳聯絡夏姓友人匯款及自行持提款卡提款，最後取得不法所得共10萬元。

法官認陳並無藉由擄掠吳人身自由來換取相當對價之意，且最終僅取得10萬元，也與社會通念所認足供贖得人身安全自由對價，存有大幅落差，因此依法變更起訴法條為加重強盜罪名，另妨害自由、傷害、恐嚇等行為，則均為加重強盜行為所吸收，均不另論罪。

台南地院審酌，陳、李、余因一時失慮，致罹重典，且在本案犯罪過程中，雖造成吳受傷，仍積極提供包紮救治，未再另施以暴力，最後並將吳送醫診治，顯見陳等人均非窮凶惡極之人。合議庭考量陳等人犯罪情節等，3人犯結夥3人攜帶凶器強盜罪，宣告法定刑最低度刑即有期徒刑7年，仍嫌過重，情堪憫恕，酌量減輕其刑。