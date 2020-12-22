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綠提刪政治團體相關規範 雷倩：針對性報復性個案立法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
婦聯會主委雷倩今表示，內政部與立法院民進黨團聯手夾殺為弱勢、孤兒寡婦努力奮鬥的婦聯會。記者賴佩璇／攝影。
婦聯會主委雷倩今表示，內政部與立法院民進黨團聯手夾殺為弱勢、孤兒寡婦努力奮鬥的婦聯會。記者賴佩璇／攝影。

民進黨立委提案要修人民團體法部分條文，遭質疑針對婦聯會。婦聯會主委雷倩今受訪表示，這件提案是內政部與立法院民進黨團聯手夾殺為弱勢、孤兒寡婦努力奮鬥的婦聯會。具有高度針對性、報復性，是不被容許的個案性立法、「褫權性質」法案。

民進黨立委沈發惠提案，修正人民團體法部分條文，刪除「政治團體」相關規定。國民黨立委葉毓蘭質疑是「針對婦聯會。」內政部長徐國勇昨說，依政黨法規定，有56個政治團體必須轉型，這是通案，「事實上政治團體已經沒有存在的必要。」

雷倩今受訪說，昨天在立法院有委員提案，事實上是對於婦聯會針對性、報復性及偷襲性的立法提案。意圖把原來人民團體法中政治團體生存的空間完全抹煞。

事實上他們昨天在回答的時候，也說其他政治團體也都依法解散、清算或者是成為政黨。目前有訴訟的只有婦聯會一項。這是徐國勇講的。

也就是說，這件要把政治團體消滅的立法院提案，是行政部門的內政部跟立法部門的民進黨多數黨團聯手起來，要夾殺一個為台灣弱勢、孤兒寡婦努力奮鬥的婦聯會。具有高度針對性、報復性，事實上是全世界立法原則所不容許的個案立法。

她指出，這是「褫權性質」的法案。這樣的情況對於國家民主法治是一個絕對的倒車。也會讓蔡英文政府留下一個歷史上的惡名，呼籲他們不要「倒果為因」，能夠儘速地懸崖勒馬。

婦聯會 民進黨 立法院

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