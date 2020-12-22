華南「土地婆」丈夫想做無本生意 14年挪上億二審重判
華南銀行台北市新生分行前襄理張秀米涉侵占客戶1億1980萬款項，再透過丈夫翁明鈞的豐茂國際公司藏錢，台北地院依銀行法等罪判張婦7年4月、翁8年6月徒刑，豐茂公司1億1137萬不法所得沒收。案經上訴，高等法院今改判張秀米7年6月徒刑，翁原被控侵占部分改無罪，應執行刑另定。
本案緣於張秀米的客戶發現帳戶內存款短少，向銀行查證，銀行啟動內部稽查，查出張婦盜領客戶存款，隨即將她解職。張秀米從基層銀行員做起，年輕時在萬華分行當辦事員，一路做到理財專員，掌握客戶絕大多數是萬華地區大戶，遭法辦前，她剛升新生分行襄理。張秀米對外稱是用「腳」走出人脈、累積業績，同仁還幫她取「土地婆」綽號。
台北地檢署指控，張秀米利用熟客不會詢帳的機會，取得客戶信任，用客戶名義偽填取款條領錢、匯款、轉帳，自2005年起挪用客戶存款，將客戶委託她理財的錢轉匯到豐茂國際公司，有21名客戶將錢託付給她。
翁明鈞在偵訊時坦承豐茂公司從2005年創業那天起，「就沒有資金」。張秀米則說和丈夫會分享工作狀況，她會告訴翁每天的業績成果，因豐茂公司需要資金，丈夫跟她說需要多少，她便去挪用。
台北地院批翁明鈞設立、經營豐茂公司，竟想做無本生意，要求妻子挪用銀行存戶資金，且矢口否認犯行；張秀米身為華南銀行職員，卻沒謹守誠信義務和銀行法規範，反以詐術騙取客戶用印或偽造存款取款憑條盜領存款，認為兩人不宜輕縱。
高等法院認為北院認定張秀米「自首」而減刑，這部分與事實不符；而翁明鈞被控犯侵占罪而遭處2年徒刑部分證據不足，有必要撤銷改判。
高院認為，張秀米犯案時間長，手法比起一般詐欺、侵占更為巧妙，害得華南銀行和存款遭挪用的客戶蒙受損失，因此加重判處她為7年6月徒刑。被控犯19罪的翁明鈞因其中一項侵占罪不成立，高院判原定的應執行刑失效，應在判決確定後再由檢察官聲請定應執行刑。
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