不滿室友用太多水電偷走80元 2人被判緩刑2年

高雄市陳姓與黃姓大學生因不滿同層陳姓室友用太多水電，竟趁陳姓室友出門，拿備用鑰匙闖入他的房間，並偷走80元現金，橋頭地院認為，兩人均無刑事前科，犯案後也非常後悔，依共同犯侵入住宅竊盜罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，須接受3場法治教育。可上訴。

判決指出，陳男、黃男與陳姓室友共同分租同層宿舍，陳、黃兩人因水電使用及費用問題，對陳姓室友心生不滿，今年4月9日中午拿備用鑰匙打開陳姓室友房門，並拿走現金80元，全程被陳姓室友房內的監視器拍下，陳姓室友發現兩人闖入房間，馬上報警處理。

雖然陳、黃兩人當天晚上7時許已將偷走的現金塞回陳姓室友房間門縫內，陳姓室友也稱，返回租屋處發現房間門口的地上有零錢，但因竊盜罪屬非告訴乃論，還是被檢方依法起訴。

法院審酌，陳、黃兩人無刑事前科，行為時年紀甚輕，心智程度、生活經驗還未成熟，會犯下本案應是一時失慮，檢察官也同意讓兩人緩刑，因此判處緩刑2年。