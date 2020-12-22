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騙高中同學她有神通 女住持詐財2574萬判2年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，詐稱劉女身上不得有太多金錢，必須交由她保管，否則其父母身體會不好，日後將下地獄無法昇天，向劉女詐得2574萬餘元，李女否認詐欺，法官不採信，今天依詐欺罪將李女判刑2年，沒收犯罪所得2574萬餘元。

李女（59歲）否認詐欺犯行，辯稱「劉女的父親在世時，見我很老實、可靠，原本要拿現金予我，但我不要，亦有交代劉女要把金錢給我，原因我不清楚，我從未以宗教詐欺劉女款項，我否認有拿取劉女款項，劉女讓我方便轉帳用，我不是借來，也不是向劉女拿取，劉父有交代不能讓劉女獨得這些款項，要分給劉女的兄弟姐妹」。法官認是李女事後卸責之詞，不足採信。予以判刑。

判決書指出，李女為劉女的高中同學，亦為台中市某禪寺住持，對外自稱「法王宗主」，信徒則稱之「吉祥」。

李女自2007年4月20日起至2014年2月20日止，明知劉女生活單純，以經營幼兒園為業，竟利用劉女篤信她具有神通能力及單身一人並擔負照顧父母責任脆弱心理，向劉女詐稱「劉女身上不得有太多金錢，必須交由我保管，否則其父母身體會不好，日後將下地獄無法昇天，且不得告知劉女的姊弟，否則無法守住財富」。

被害人劉女信以為真，先後匯款3631萬4077元給李女。至2016年1月21日為止，李女僅歸還1057萬3000元予劉女，尚有2574萬1077元未償還。後來劉父於2016年12月8日死亡後，劉女要求李女返還其保管尚未返還之款項 ，李女均藉故拖延，劉女始發覺受騙。

台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，向劉女詐得2574萬餘元，李女否認詐欺，法官依詐欺罪將李女判刑2年，沒收犯罪所得2574萬餘元。圖／本報資料照
台中市某禪寺李姓女住持，利用高中同學劉女篤信她具有神通，向劉女詐得2574萬餘元，李女否認詐欺，法官依詐欺罪將李女判刑2年，沒收犯罪所得2574萬餘元。圖／本報資料照

詐欺 台中市 幼兒園

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