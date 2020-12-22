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建達國際前總經理涉美化財報、協理掏空4298萬遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而製造不實交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今依違反證券交易法、刑法背信及偽造文書等罪，起訴林鴻禧、蔡璧舟等6人。

建達國際公司是宏達電董事長王雪紅夫婿陳文琦創立，從事資訊商品通路經營，2010年掛牌上櫃。檢方調查，2006年至2015年間，蔡璧舟等業務主管有權篩選上、下游廠商，利用商品在市場上漲跌資訊。

檢方查出，蔡璧舟等主管趁商品跌價時以申請安裝服務費等名目，以4間人頭公司買進產品，爾後再趁商品價格回穩漲價時出貨，從中賺取差價，致建達累積損失達4298萬元，涉證交法特別背信罪。

此外，林鴻禧為美化建達財報，涉於2014年至2015年間，製造不實交易，先將庫存賣出後再重新買回，藉以美化公司庫存帳目，導致公司損失27萬7776元，涉刑法背信、偽造文書等罪。

2016年4月22日，檢調 搜索約談林等人到案，今依法起訴林等6人。檢方偵查階段，蔡坦承犯行並於去年12月1日自動繳回犯罪所得1000萬元，且建達也同意給予緩刑或減刑，考量犯罪態度良好，建請法院酌予適當條件而給予緩刑，以啟自新。

建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而涉及假交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今依違反證券交易法、刑法背信及偽造文書等罪，起訴林、蔡等6人。圖／本報資料照。
建達國際公司前總經理林鴻禧被控為美化財報而涉及假交易，致公司損失，另協理蔡璧舟等人涉掏空公司4298萬元。台北地檢署今依違反證券交易法、刑法背信及偽造文書等罪，起訴林、蔡等6人。圖／本報資料照。

偽造文書 掏空

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